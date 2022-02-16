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Новый премьер ЦАР рассказал о приоритетах своей работы
Новый премьер ЦАР рассказал о приоритетах своей работы - РИА Новости, 16.02.2022
Новый премьер ЦАР рассказал о приоритетах своей работы
Новый премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа рассказал в интервью РИА Новости о приоритетах своей работы. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:23
2022-02-16T08:23
в мире
цар
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БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Новый премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа рассказал в интервью РИА Новости о приоритетах своей работы."Мой приоритет состоит в том, чтобы все ресурсы, которые мы мобилизовали в рамках Национального плана восстановления и миростроительства (RCPCA), использовались и чтобы были результаты. Мы должны сообщать о достижениях, о том, что мы уже могли бы иметь. Мы должны привлечь всех партнеров. Парламент, наши депутаты, должны помочь нам говорить, потому что мы не должны быть частью динамики вечного возобновления. Мы создаем, тут же ломаем и начинаем с нуля и из-за этого тратим время. Сегодня мы должны развивать то, что мы уже добились. Мы мобилизовали достаточно ресурсов, мы должны отчитаться за эти ресурсы", - заявил он.Премьер также подчеркнул, что "многое уже сделано", но предстоит еще много работы. Он высказался за необходимость общения внутри страны, отметив, что расскажет о результатах, которых добилась страна. Это, по его мнению, придаст жителям государства "уверенности".В вопросах управления действия властей ЦАР должны быть "прозрачными", добавил премьер. "Программы, которые мы будем реализовывать, принадлежат народу. Нам будет необходимо сохранять прозрачность и подавать пример – так мы завоюем доверие наших партнеров. Также мы должны будем прилагать усилия, чтобы не зависеть от заграницы", - отметил Молуа.Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера назначил Феликса Молуа на пост премьера 7 февраля. Молуа занимает пост премьера и государственного министра экономики и планирования.
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в мире, цар
08:23 16.02.2022
 
Новый премьер ЦАР рассказал о приоритетах своей работы

Новый премьер ЦАР Молуа рассказал о задаче воспользоваться всеми мобилизованными ресурсами

© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Ополченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Читать ria.ru в
БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Новый премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа рассказал в интервью РИА Новости о приоритетах своей работы.
"Мой приоритет состоит в том, чтобы все ресурсы, которые мы мобилизовали в рамках Национального плана восстановления и миростроительства (RCPCA), использовались и чтобы были результаты. Мы должны сообщать о достижениях, о том, что мы уже могли бы иметь. Мы должны привлечь всех партнеров. Парламент, наши депутаты, должны помочь нам говорить, потому что мы не должны быть частью динамики вечного возобновления. Мы создаем, тут же ломаем и начинаем с нуля и из-за этого тратим время. Сегодня мы должны развивать то, что мы уже добились. Мы мобилизовали достаточно ресурсов, мы должны отчитаться за эти ресурсы", - заявил он.
Премьер также подчеркнул, что "многое уже сделано", но предстоит еще много работы. Он высказался за необходимость общения внутри страны, отметив, что расскажет о результатах, которых добилась страна. Это, по его мнению, придаст жителям государства "уверенности".
В вопросах управления действия властей ЦАР должны быть "прозрачными", добавил премьер. "Программы, которые мы будем реализовывать, принадлежат народу. Нам будет необходимо сохранять прозрачность и подавать пример – так мы завоюем доверие наших партнеров. Также мы должны будем прилагать усилия, чтобы не зависеть от заграницы", - отметил Молуа.
Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера назначил Феликса Молуа на пост премьера 7 февраля. Молуа занимает пост премьера и государственного министра экономики и планирования.
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