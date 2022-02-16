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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/mishustin-1773160655.html
Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию событий с пандемией
Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию событий с пандемией - РИА Новости, 16.02.2022
Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию событий с пандемией
Борьба с коронавирусом сегодня не прекращается, поэтому важно быть готовыми к любому развитию событий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:41
2022-02-16T16:55
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Борьба с коронавирусом сегодня не прекращается, поэтому важно быть готовыми к любому развитию событий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Борьба с коронавирусом не прекращается, и конечно, нужно быть готовыми к любому развитию событий", - сказал Мишустин в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20220211/pandemiya-1772284876.html
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общество, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:41 16.02.2022 (обновлено: 16:55 16.02.2022)
 
Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию событий с пандемией

Премьер Мишустин о пандемии: нужно быть готовыми к любому развитию событий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Борьба с коронавирусом сегодня не прекращается, поэтому важно быть готовыми к любому развитию событий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Борьба с коронавирусом не прекращается, и конечно, нужно быть готовыми к любому развитию событий", - сказал Мишустин в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 14:21Распространение коронавируса
ВОЗ заявила, что пандемия еще не закончилась
 
Распространение коронавирусаОбществоМихаил МишустинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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