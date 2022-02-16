https://ria.ru/20220216/mishustin-1773160655.html

Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию событий с пандемией

Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию событий с пандемией - РИА Новости, 16.02.2022

Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию событий с пандемией

Борьба с коронавирусом сегодня не прекращается, поэтому важно быть готовыми к любому развитию событий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:41

2022-02-16T16:41

2022-02-16T16:55

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Борьба с коронавирусом сегодня не прекращается, поэтому важно быть готовыми к любому развитию событий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Борьба с коронавирусом не прекращается, и конечно, нужно быть готовыми к любому развитию событий", - сказал Мишустин в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220211/pandemiya-1772284876.html

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