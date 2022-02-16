https://ria.ru/20220216/minirovanie-1773113832.html

В Волгодонске поступили сообщения о "минировании" школ

В Волгодонске поступили сообщения о "минировании" школ - РИА Новости, 16.02.2022

В Волгодонске поступили сообщения о "минировании" школ

Сообщения о "минировании" поступили в школы Волгодонска Ростовской области, правоохранители проводят проверки, рассказал РИА Новости представитель администрации РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:57

2022-02-16T13:57

2022-02-16T13:57

волгодонск

россия

ложные сообщения о минировании зданий

происшествия

школа

дети

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Сообщения о "минировании" поступили в школы Волгодонска Ростовской области, правоохранители проводят проверки, рассказал РИА Новости представитель администрации города."Была информация о "минировании" школ города", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что не располагает данными о количестве "заминированных" образовательных учреждений. Информацию проверяют правоохранители.Позже глава Волгодонска Сергей Макаров сообщил, что взрывоопасных предметов в школах не найдено. "Соответствующие органы провели проверки, никакой опасности для функционирования школ не выявлено", - сказал он в видеообращении к жителям города.Макаров добавил, что все образовательные учреждения с четверга будут работать в штатном режиме.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220214/minirovanie-1772694646.html

https://ria.ru/20220210/minirovanie-1772035806.html

волгодонск

россия

ростовская область

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волгодонск, россия, ложные сообщения о минировании зданий, происшествия, школа, дети, ростовская область