Белорусские правозащитники написали в ООН о ситуации с мигрантами
Белорусские правозащитники написали в ООН о ситуации с мигрантами на границе с Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОпустевший лагерь нелегальных мигрантов возле пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Опустевший лагерь нелегальных мигрантов возле пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белорусский правозащитный центр "Системная правозащита" сообщил в среду, что направил письмо в ООН "по фактам убийства мигрантов" на границе с Польшей.
В январе организация "Системная правозащита", представляющая интересы польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию и попросившего у нее убежища, сообщила, что прокурору международного уголовного суда в Гааге подготовлено и направлено заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" из-за отношения к беженцам со стороны Польши и Литвы. Правозащитный центр подготовил письмо совместно с Чечко как свидетелем. Позже глава центра Дмитрий Беляков заявил о намерении обратиться в ООН по "вопросу геноцида" мигрантов в Польше.
"В ООН направлено обращение по фактам убийства мигрантов на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Отмечается, что" центр "Системная правозащита" официально направил письмо в офис управления Верховного комиссара ООН по правам человека и его главе Элизабет Тросселл". "Документ, объём которого составляет несколько десятков страниц, содержит полную картину событий и множество фактов, подтверждающих геноцид уроженцев Ближнего Востока", - подчеркивается в сообщении.
Польский военный Чечко был задержан 16 декабря в пограничной полосе Белоруссии. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в республике "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В феврале Чечко заявил, что в июне прошлого года, когда он нес службу в приграничной территории с Белоруссией, в течении 10 дней его участия в расстрелах мигрантов могло быть убито от 200 до 700 человек.
Литва, Латвия и Польша в прошлом году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа стремящихся в страны ЕС мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница") Белоруссии, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Позже часть мигрантов стала возвращаться из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако около 700 человек в центре продолжают ожидать гуманитарного коридора в ЕС.