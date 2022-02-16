https://ria.ru/20220216/migrant-1773196111.html

Белорусские правозащитники написали в ООН о ситуации с мигрантами

Белорусские правозащитники написали в ООН о ситуации с мигрантами - РИА Новости, 16.02.2022

Белорусские правозащитники написали в ООН о ситуации с мигрантами

Белорусский правозащитный центр "Системная правозащита" сообщил в среду, что направил письмо в ООН "по фактам убийства мигрантов" на границе с Польшей. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:38

2022-02-16T18:38

2022-02-16T18:38

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белоруссия

латвия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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мигранты

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белорусский правозащитный центр "Системная правозащита" сообщил в среду, что направил письмо в ООН "по фактам убийства мигрантов" на границе с Польшей.В январе организация "Системная правозащита", представляющая интересы польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию и попросившего у нее убежища, сообщила, что прокурору международного уголовного суда в Гааге подготовлено и направлено заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" из-за отношения к беженцам со стороны Польши и Литвы. Правозащитный центр подготовил письмо совместно с Чечко как свидетелем. Позже глава центра Дмитрий Беляков заявил о намерении обратиться в ООН по "вопросу геноцида" мигрантов в Польше."В ООН направлено обращение по фактам убийства мигрантов на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Отмечается, что" центр "Системная правозащита" официально направил письмо в офис управления Верховного комиссара ООН по правам человека и его главе Элизабет Тросселл". "Документ, объём которого составляет несколько десятков страниц, содержит полную картину событий и множество фактов, подтверждающих геноцид уроженцев Ближнего Востока", - подчеркивается в сообщении.Польский военный Чечко был задержан 16 декабря в пограничной полосе Белоруссии. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в республике "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В феврале Чечко заявил, что в июне прошлого года, когда он нес службу в приграничной территории с Белоруссией, в течении 10 дней его участия в расстрелах мигрантов могло быть убито от 200 до 700 человек.Литва, Латвия и Польша в прошлом году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа стремящихся в страны ЕС мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница") Белоруссии, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Позже часть мигрантов стала возвращаться из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако около 700 человек в центре продолжают ожидать гуманитарного коридора в ЕС.

https://ria.ru/20220210/genotsid-1772165862.html

https://ria.ru/20220216/voennye-1773095340.html

https://ria.ru/20220210/migranty-1772067938.html

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в мире, белоруссия, латвия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, литва, мигранты