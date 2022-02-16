https://ria.ru/20220216/mig-31-1773030534.html

МиГ-31 принудили "нарушителя" к посадке в небе над Ленинградской областью

МиГ-31 принудили "нарушителя" к посадке в небе над Ленинградской областью - РИА Новости, 16.02.2022

МиГ-31 принудили "нарушителя" к посадке в небе над Ленинградской областью

Истребители-перехватчики МиГ-31 Западного военного округа провели учение по поиску нарушителя воздушного пространства и принуждению его к посадке, сообщили... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T05:06

2022-02-16T05:06

2022-02-16T05:06

безопасность

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31 Западного военного округа провели учение по поиску нарушителя воздушного пространства и принуждению его к посадке, сообщили журналистам в пресс-службе ЗВО.Отмечается, что летчики истребителей-перехватчиков Миг-31 выполняли взлёты и маневрирование на высоте около 400 метров в условиях ограниченной видимости. Затем они поднялись на 14 километров над Землей и с помощью бортовой РЛС "Заслон-М" развернули радиолокационное поле для мониторинга воздушного пространства."В ходе мониторинга была обнаружена цель, движущаяся со скоростью около 2 тысяч километров в час, роль которой выполнял другой самолет Миг-31. Экипажи выполнили сближение и комплекс действий по принуждению к посадке условного нарушителя", - уточнили в пресс-службе.Всего в учении задействовали четыре экипажа самолета Миг-31, а также около 50 военнослужащих группы управления полетами, летного и инженерно-технического состава истребительного авиационного полка ЗВО. Учение прошло в ночное время, что значительно усложняло отработку задач летчикам, посадка на аэродром базирования осуществлялась по приборам.

https://ria.ru/20220216/su-35-1773030273.html

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безопасность, россия