https://ria.ru/20220216/marker-1773028428.html

Робот "Маркер" обзавелся цифровым двойником

Робот "Маркер" обзавелся цифровым двойником - РИА Новости, 16.02.2022

Робот "Маркер" обзавелся цифровым двойником

Виртуальную среду для моделирования работы робототехнического комплекса "Маркер" в различной обстановке и с различным оборудованием создали в НПО "Андроидная... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T03:20

2022-02-16T03:20

2022-02-16T03:29

новое оружие россии

безопасность

россия

нпо "андроидная техника"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772834732_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54f07ee7b485e77ca98a215726fa29ed.jpg

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Виртуальную среду для моделирования работы робототехнического комплекса "Маркер" в различной обстановке и с различным оборудованием создали в НПО "Андроидная техника" и НИИ робототехники Южного федерального университета, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Андроидной техники" Евгений Дудоров."НПО "Андроидная техника" совместно с НИИ "РИПУ "ЮФУ" в рамках выполнения проекта "Маркер" по заказу Фонда перспективных исследований разработали средство виртуального моделирования, позволяющее вести полномасштабную отработку технологий робототехники на цифровых двойниках робототехнических платформ", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что созданы цифровые копии как робототехнических платформ и модулей полезной нагрузки, так и окружающей обстановки. Виртуальная среда позволяет моделировать различные физические и природные процессы - дождь, снег, день, ночь, различные рельефы местности от песочных пустынь до арктических снегов. Кроме того, в программе может быть сымитировано попадание различных объектов в корпус робота, или даже расцепка его гусеницы.По словам Дудорова, в дальнейшем виртуальный симулятор может быть преобразован в тактический "шутер" для отработки технологий тактики и стратегии поведения робототехнических комплексов в различных тематических ситуациях.Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн может оснащаться различным вооружением.Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами.За три года были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колесные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.

https://ria.ru/20211130/reki-1761374394.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, нпо "андроидная техника"