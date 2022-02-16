https://ria.ru/20220216/marker-1773028428.html
Робот "Маркер" обзавелся цифровым двойником
Робот "Маркер" обзавелся цифровым двойником - РИА Новости, 16.02.2022
Робот "Маркер" обзавелся цифровым двойником
Виртуальную среду для моделирования работы робототехнического комплекса "Маркер" в различной обстановке и с различным оборудованием создали в НПО "Андроидная... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T03:20
2022-02-16T03:20
2022-02-16T03:29
новое оружие россии
безопасность
россия
нпо "андроидная техника"
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Виртуальную среду для моделирования работы робототехнического комплекса "Маркер" в различной обстановке и с различным оборудованием создали в НПО "Андроидная техника" и НИИ робототехники Южного федерального университета, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Андроидной техники" Евгений Дудоров."НПО "Андроидная техника" совместно с НИИ "РИПУ "ЮФУ" в рамках выполнения проекта "Маркер" по заказу Фонда перспективных исследований разработали средство виртуального моделирования, позволяющее вести полномасштабную отработку технологий робототехники на цифровых двойниках робототехнических платформ", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что созданы цифровые копии как робототехнических платформ и модулей полезной нагрузки, так и окружающей обстановки. Виртуальная среда позволяет моделировать различные физические и природные процессы - дождь, снег, день, ночь, различные рельефы местности от песочных пустынь до арктических снегов. Кроме того, в программе может быть сымитировано попадание различных объектов в корпус робота, или даже расцепка его гусеницы.По словам Дудорова, в дальнейшем виртуальный симулятор может быть преобразован в тактический "шутер" для отработки технологий тактики и стратегии поведения робототехнических комплексов в различных тематических ситуациях.Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн может оснащаться различным вооружением.Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами.За три года были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колесные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.
https://ria.ru/20211130/reki-1761374394.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, россия, нпо "андроидная техника"
03:20 16.02.2022 (обновлено: 03:29 16.02.2022)
Робот "Маркер" обзавелся цифровым двойником
В НПО "Андроидная техника" и НИИ "РИПУ "ЮФУ" создали цифрового двойника робота "Маркер"
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Виртуальную среду для моделирования работы робототехнического комплекса "Маркер" в различной обстановке и с различным оборудованием создали в НПО "Андроидная техника" и НИИ робототехники Южного федерального университета, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Андроидной техники" Евгений Дудоров.
"НПО "Андроидная техника
" совместно с НИИ "РИПУ "ЮФУ
" в рамках выполнения проекта "Маркер" по заказу Фонда перспективных исследований
разработали средство виртуального моделирования, позволяющее вести полномасштабную отработку технологий робототехники на цифровых двойниках робототехнических платформ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что созданы цифровые копии как робототехнических платформ и модулей полезной нагрузки, так и окружающей обстановки. Виртуальная среда позволяет моделировать различные физические и природные процессы - дождь, снег, день, ночь, различные рельефы местности от песочных пустынь до арктических снегов. Кроме того, в программе может быть сымитировано попадание различных объектов в корпус робота, или даже расцепка его гусеницы.
По словам Дудорова, в дальнейшем виртуальный симулятор может быть преобразован в тактический "шутер" для отработки технологий тактики и стратегии поведения робототехнических комплексов в различных тематических ситуациях.
Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн может оснащаться различным вооружением.
Разработка обладает самыми продвинутыми в России
навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами.
За три года были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колесные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.