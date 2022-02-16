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Минск предлагал ОБСЕ обсудить наблюдение за референдумом, заявил Макей
Минск предлагал ОБСЕ обсудить наблюдение за референдумом, заявил Макей - РИА Новости, 16.02.2022
Минск предлагал ОБСЕ обсудить наблюдение за референдумом, заявил Макей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск предлагал представителям стран-участниц ОБСЕ обсудить участие в наблюдении за референдумом по поправкам в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:55
2022-02-16T11:55
2022-02-16T12:13
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск предлагал представителям стран-участниц ОБСЕ обсудить участие в наблюдении за референдумом по поправкам в конституцию республики, но они отказались."Копенгагенский документ не накладывает обязательства на страны-участницы ОБСЕ приглашать БДИПЧ для наблюдения за референдумом, и мы на каком-то этапе, несколько месяцев назад, прорабатывали этот вопрос с нашими контрагентами, представляющими страны ОБСЕ", - сказал Макей на пресс-конференции.По его словам, Минск предлагал им приехать в Белоруссию для обсуждения участия БДИПЧ ОБСЕ в наблюдении за референдумом."Нам было сказано, что "мы (представители ОБСЕ – ред.) контактируем с руководством БДИПЧ, они не намерены участвовать в наблюдении за референдумом", - отметил Макей.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что доклады миссии БДИПЧ ОБСЕ по итогам электоральных кампаний пишутся заранее, они максимально политизированы и нет смысла приглашать их для наблюдения."Доклады по итогам электоральных кампаний пишутся заранее, они максимально политизированы. Нет смысла приглашать (для наблюдения за выборами – ред.) такие структуры, если ясно, с каким ответом они приедут", - сказал Макей на пресс-конференции в Минске.По его мнению, БДИПЧ ОБСЕ следует задуматься об этом и сделать соответствующие выводы, иначе количество фактов неприглашения наблюдателей от этой организации на выборы будет увеличиваться. Макей подчеркнул, что он понимает, о чем говорит, поскольку знает мнение многих своих коллег.
https://ria.ru/20220216/evrosoyuz-1773037692.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/referendum-1772320729.html
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в мире, мид белоруссии, владимир макей , белоруссия, минск, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
11:55 16.02.2022 (обновлено: 12:13 16.02.2022)
Минск предлагал ОБСЕ обсудить наблюдение за референдумом, заявил Макей
Глава МИД Белоруссии Макей: Минск предлагал ОБСЕ обсудить наблюдение за референдумом