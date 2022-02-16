Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/lukashenko-1773042771.html
Лукашенко назвал единственный путь возобновления отношений с Литвой
Лукашенко назвал единственный путь возобновления отношений с Литвой - РИА Новости, 16.02.2022
Лукашенко назвал единственный путь возобновления отношений с Литвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал искренний открытый диалог единственным путем для возобновления добрососедских отношений с Литвой. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:00
2022-02-16T14:34
в мире
белоруссия
литва
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770481848_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_fece690c6692ab5c6bb569b1c3251937.jpg
МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал искренний открытый диалог единственным путем для возобновления добрососедских отношений с Литвой."Беларусь всегда уважала независимость и суверенитет своих соседей, а также их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние. Белорусы и литовцы — братские народы, близость которых, кроме географического соседства, определяет совместная многовековая история", — говорится в тексте поздравления Лукашенко народа Литвы с Днем восстановления Литовского государства, опубликованном на сайте главы государства.Он выразил убеждение, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор — единственный путь для возобновления добрососедских отношений."Наш опыт красноречиво свидетельствует, что в периоды конструктивных политических отношений нам удавалось добиться значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества. Знаю, литовцы поддерживают Беларусь, которая идет по пути мира и эволюционного развития. Верю, в скором времени литовский народ реализует свое конституционное право, что позволит справиться с трудностями, которые мешают нам сегодня развивать эффективное взаимодействие", — отметил Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/litva-1772937139.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770481848_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_0819d9d37434264bf7507e818f10e8d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, александр лукашенко
09:00 16.02.2022 (обновлено: 14:34 16.02.2022)
 
Лукашенко назвал единственный путь возобновления отношений с Литвой

Глава Белоруссии Лукашенко назвал диалог способом возобновления отношений с Литвой

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал искренний открытый диалог единственным путем для возобновления добрососедских отношений с Литвой.
"Беларусь всегда уважала независимость и суверенитет своих соседей, а также их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние. Белорусы и литовцы — братские народы, близость которых, кроме географического соседства, определяет совместная многовековая история", — говорится в тексте поздравления Лукашенко народа Литвы с Днем восстановления Литовского государства, опубликованном на сайте главы государства.
Он выразил убеждение, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор — единственный путь для возобновления добрососедских отношений.
"Наш опыт красноречиво свидетельствует, что в периоды конструктивных политических отношений нам удавалось добиться значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества. Знаю, литовцы поддерживают Беларусь, которая идет по пути мира и эволюционного развития. Верю, в скором времени литовский народ реализует свое конституционное право, что позволит справиться с трудностями, которые мешают нам сегодня развивать эффективное взаимодействие", — отметил Лукашенко.
Военные литовской армии - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 16:11В мире
Литва отправила на Украину военных из батальона ПВО
 
В миреБелоруссияЛитваАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала