https://ria.ru/20220216/lukashenko-1773042771.html

Лукашенко назвал единственный путь возобновления отношений с Литвой

Лукашенко назвал единственный путь возобновления отношений с Литвой - РИА Новости, 16.02.2022

Лукашенко назвал единственный путь возобновления отношений с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал искренний открытый диалог единственным путем для возобновления добрососедских отношений с Литвой. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:00

2022-02-16T09:00

2022-02-16T14:34

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литва

александр лукашенко

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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал искренний открытый диалог единственным путем для возобновления добрососедских отношений с Литвой."Беларусь всегда уважала независимость и суверенитет своих соседей, а также их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние. Белорусы и литовцы — братские народы, близость которых, кроме географического соседства, определяет совместная многовековая история", — говорится в тексте поздравления Лукашенко народа Литвы с Днем восстановления Литовского государства, опубликованном на сайте главы государства.Он выразил убеждение, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор — единственный путь для возобновления добрососедских отношений."Наш опыт красноречиво свидетельствует, что в периоды конструктивных политических отношений нам удавалось добиться значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества. Знаю, литовцы поддерживают Беларусь, которая идет по пути мира и эволюционного развития. Верю, в скором времени литовский народ реализует свое конституционное право, что позволит справиться с трудностями, которые мешают нам сегодня развивать эффективное взаимодействие", — отметил Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/litva-1772937139.html

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в мире, белоруссия, литва, александр лукашенко