https://ria.ru/20220216/lively-1773197923.html

Блейк Лайвли появилась в стильном весеннем образе на модном шоу в Нью-Йорке

Блейк Лайвли появилась в стильном весеннем образе на модном шоу в Нью-Йорке - РИА Новости, 16.02.2022

Блейк Лайвли появилась в стильном весеннем образе на модном шоу в Нью-Йорке

Актриса актриса и модель Блейк Лайвли стала гостьей модного шоу Майкла Корса в Нью-Йорке. Для светского выхода она выбрала утонченный весенний образ. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T21:11

2022-02-16T21:11

2022-02-16T21:11

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Актриса актриса и модель Блейк Лайвли стала гостьей модного шоу Майкла Корса в Нью-Йорке. Для светского выхода она выбрала утонченный весенний образ. Звезда сериала "Сплетница" наблюдала за показом известного дизайнера в стильном светло-голубом костюме, состоящем из укороченного топа и юбки-карандаш с высокой талией. Образ дополнило пальто в тон и лаконичные белые туфли с тонкими ремешками. Небесно-голубое сочетание разбавила ярко-красная помада, которая добавила нежному образу шика и страсти. Прическа у Лайвли была максимально простая: она распустила свои светлые волосы, разделила пробором на одну сторону и сделала аккуратные локоны в стиле старого Голливуда.На модном шоу, которое прошло на площадке Terminal 5, к Лайвли также присоединились модели Оливия Калпо, Кьяра Ферраньи, Лори Харви, актриса Брук Шилдс и другие.Все гости удивили публику свежими модными образами, которые смело можно сохранить и использовать, составляя гардероб на весну. Большинство сделало акцент на светлой цветовой палитре и строгом лаконичном крое.

https://ria.ru/20220128/moda-1769854926.html

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новости культуры, стиль жизни, блейк лайвли, мода, шоу-бизнес, нью-йорк