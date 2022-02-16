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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220216/lively-1773197923.html
Блейк Лайвли появилась в стильном весеннем образе на модном шоу в Нью-Йорке
Блейк Лайвли появилась в стильном весеннем образе на модном шоу в Нью-Йорке - РИА Новости, 16.02.2022
Блейк Лайвли появилась в стильном весеннем образе на модном шоу в Нью-Йорке
Актриса актриса и модель Блейк Лайвли стала гостьей модного шоу Майкла Корса в Нью-Йорке. Для светского выхода она выбрала утонченный весенний образ. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:11
2022-02-16T21:11
культура
новости культуры
стиль жизни
блейк лайвли
мода
шоу-бизнес
нью-йорк
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Актриса актриса и модель Блейк Лайвли стала гостьей модного шоу Майкла Корса в Нью-Йорке. Для светского выхода она выбрала утонченный весенний образ. Звезда сериала "Сплетница" наблюдала за показом известного дизайнера в стильном светло-голубом костюме, состоящем из укороченного топа и юбки-карандаш с высокой талией. Образ дополнило пальто в тон и лаконичные белые туфли с тонкими ремешками. Небесно-голубое сочетание разбавила ярко-красная помада, которая добавила нежному образу шика и страсти. Прическа у Лайвли была максимально простая: она распустила свои светлые волосы, разделила пробором на одну сторону и сделала аккуратные локоны в стиле старого Голливуда.На модном шоу, которое прошло на площадке Terminal 5, к Лайвли также присоединились модели Оливия Калпо, Кьяра Ферраньи, Лори Харви, актриса Брук Шилдс и другие.Все гости удивили публику свежими модными образами, которые смело можно сохранить и использовать, составляя гардероб на весну. Большинство сделало акцент на светлой цветовой палитре и строгом лаконичном крое.
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новости культуры, стиль жизни, блейк лайвли, мода, шоу-бизнес, нью-йорк
21:11 16.02.2022
 
Блейк Лайвли появилась в стильном весеннем образе на модном шоу в Нью-Йорке

Блейк Лайвли продемонстрировала стильный весенний образ на модном шоу в Нью-Йорке

© AP Photo / Invision/Andy KropaАктрисы Брук Шилдс и Блейк Лайвли на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022 в Нью-Йорке
Актрисы Брук Шилдс и Блейк Лайвли на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Invision/Andy Kropa
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Актриса актриса и модель Блейк Лайвли стала гостьей модного шоу Майкла Корса в Нью-Йорке. Для светского выхода она выбрала утонченный весенний образ.
Звезда сериала "Сплетница" наблюдала за показом известного дизайнера в стильном светло-голубом костюме, состоящем из укороченного топа и юбки-карандаш с высокой талией. Образ дополнило пальто в тон и лаконичные белые туфли с тонкими ремешками.
Небесно-голубое сочетание разбавила ярко-красная помада, которая добавила нежному образу шика и страсти. Прическа у Лайвли была максимально простая: она распустила свои светлые волосы, разделила пробором на одну сторону и сделала аккуратные локоны в стиле старого Голливуда.
На модном шоу, которое прошло на площадке Terminal 5, к Лайвли также присоединились модели Оливия Калпо, Кьяра Ферраньи, Лори Харви, актриса Брук Шилдс и другие.
© AFP 2022 / Getty Images/Dimitrios KambourisОливия Калпо и Кьяра Ферраньи на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
Оливия Калпо и Кьяра Ферраньи на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
1 из 3
Оливия Калпо и Кьяра Ферраньи на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
© AFP 2022 / Getty Images/Dimitrios Kambouris
© AFP 2022 / Getty Images/Jamie McCarthyМайкл Корс и Эддисон Рей на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
Майкл Корс и Эддисон Рей на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
2 из 3
Майкл Корс и Эддисон Рей на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
© AFP 2022 / Getty Images/Jamie McCarthy
© AFP 2022 / Getty Images/Dimitrios KambourisАмелия Грей на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
Амелия Грей на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
3 из 3
Амелия Грей на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
© AFP 2022 / Getty Images/Dimitrios Kambouris
1 из 3
Оливия Калпо и Кьяра Ферраньи на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
© AFP 2022 / Getty Images/Dimitrios Kambouris
2 из 3
Майкл Корс и Эддисон Рей на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
© AFP 2022 / Getty Images/Jamie McCarthy
3 из 3
Амелия Грей на показе коллекции Michael Kors Осень/Зима 2022
© AFP 2022 / Getty Images/Dimitrios Kambouris
Все гости удивили публику свежими модными образами, которые смело можно сохранить и использовать, составляя гардероб на весну. Большинство сделало акцент на светлой цветовой палитре и строгом лаконичном крое.
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