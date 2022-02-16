https://ria.ru/20220216/litva-1773193571.html
Литва открывается для туристов из России
Литва открывается для туристов из России - РИА Новости, 16.02.2022
Литва открывается для туристов из России
Консульство и визовые центры Литвы начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки, сообщает VFS Global. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:29
2022-02-16T18:29
2022-02-16T18:29
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Консульство и визовые центры Литвы начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки, сообщает VFS Global.С 31 марта 2022 года граждане России смогут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в страну) или сертификата о вакцинации одобренным в государстве препаратом. "Спутник V" и другие российские препараты Литвой пока не признаны.При подаче документов заявитель должен подтвердить, что въезд в страну планируется позже 31 марта 2022 года независимо от цели поездки. Соискатели на визу должны предварительно записаться на прием.
https://ria.ru/20210826/puteshestviya-1747295792.html
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Литва открывается для туристов из России
Литва готова выдавать россиянам туристические шенгенские визы