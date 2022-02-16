https://ria.ru/20220216/lenoblast-1773163380.html

В Ленобласти открыли новую школу

В Ленобласти открыли новую школу - РИА Новости, 16.02.2022

В Ленобласти открыли новую школу

В поселке городского типа Янино-1 Ленинградской области открылось школьное отделение, входящее в состав "Янинского центра образования", которое поможет... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:48

2022-02-16T16:48

2022-02-16T16:48

ленинградская область

александр дрозденко

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. В поселке городского типа Янино-1 Ленинградской области открылось школьное отделение, входящее в состав "Янинского центра образования", которое поможет полностью ликвидировать вторую смену в поселке, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Это отделение ― школа, на которой не экономили. Она построена по скандинавским экологическим технологиям. В ней есть все необходимое – современные кабинеты, два спортзала, замечательная столовая, умопомрачительный актовый зал. Школа, в которой хочется учиться", ― сказал Дрозденко, посетивший школу и делясь впечатлениями от увиденного.По его словам, открытие подобных школ, подтверждает высокий стандарт качества образования, который ежегодно демонстрирует регион.Школьное отделение входит в структуру "Янинского центра образования" вместе с четырьмя дошкольными отделениям, ещё одной школой и отделением дополнительного образования. Здание разделено на два блока: для начальных классов с отдельным входом, а также для средних и старших классов.Школа стала экспериментальной площадкой Федерального института развития образования РАНХиГС при президенте Российской Федерации по социальной инклюзии детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также при поддержке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого для нового школьного отделения разработана концепция дополнительных образовательных программ с возможностью создания инженерно-строительных классов, отметили в пресс-службе областной администрации.Так, в школе будут созданы так называемые педагогические классы, в которых будет проводиться профориентация перед поступлением в Российский педагогический университет им. А.И. Герцена. Также в новом здании планируется реализация проекта "Школа позитивных привычек" для учеников 7-11 классов, который направлен на воспитание социальной ответственности, гражданственности и патриотизма.

https://ria.ru/20220216/lenoblast-1773162391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр дрозденко, санкт-петербургский политехнический университет петра великого