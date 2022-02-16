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Глава Ленобласти назвал направления развития соцсферы региона
Глава Ленобласти назвал направления развития соцсферы региона - РИА Новости, 16.02.2022
Глава Ленобласти назвал направления развития соцсферы региона
Основными векторами развития социальной сферы Ленинградской области на ближайшие годы станет помощь одиноким инвалидам, поддержка женщин с детьми, семьям и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:17
2022-02-16T12:17
2022-02-16T12:16
ленинградская область
александр дрозденко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Основными векторами развития социальной сферы Ленинградской области на ближайшие годы станет помощь одиноким инвалидам, поддержка женщин с детьми, семьям и лицам с ограниченными возможностями и многое другое, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая на коллегии областного комитета по социальной защите населения.Глава региона отметил, что регион сохраняет все взятые на себя обязательства по финансированию всего объема оказываемых жителям социальных услуг."У нас сегодня нет очереди ни на одну из форм обслуживания. Важно не только предъявлять требования к качеству, но и ежедневно обеспечивать выполнение этих услуг", ― заявил Дрозденко.Он также добавил, что социальную сферу региона отличают высокое качество услуг и точечная поддержка жителей. При этом губернатор поручил проработать и внедрить лучшие практики в такой жизненной ситуации, как помощь одиноко проживающим инвалидам.Глава региона напомнил о внедрении Национальной социальной инициативы и разработке дорожных карт для поддержки женщин с детьми, подвергшимся насилию в семье, по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам и для медицинской помощи при преждевременных родах на сроке 22 недели.
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александр дрозденко, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости.
Основными векторами развития социальной сферы Ленинградской области на ближайшие годы станет помощь одиноким инвалидам, поддержка женщин с детьми, семьям и лицам с ограниченными возможностями и многое другое, сообщил глава региона Александр Дрозденко
, выступая на коллегии областного комитета по социальной защите населения.
Глава региона отметил, что регион сохраняет все взятые на себя обязательства по финансированию всего объема оказываемых жителям социальных услуг.
"У нас сегодня нет очереди ни на одну из форм обслуживания. Важно не только предъявлять требования к качеству, но и ежедневно обеспечивать выполнение этих услуг", ― заявил Дрозденко.
Он также добавил, что социальную сферу региона отличают высокое качество услуг и точечная поддержка жителей. При этом губернатор поручил проработать и внедрить лучшие практики в такой жизненной ситуации, как помощь одиноко проживающим инвалидам.
"Когда мы говорим о проблемах конкретного человека, мы должны поставить себя на его место, чтобы понять, какая именно помощь ему нужна", ― сказал Дрозденко.
Глава региона напомнил о внедрении Национальной социальной инициативы и разработке дорожных карт для поддержки женщин с детьми, подвергшимся насилию в семье, по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам и для медицинской помощи при преждевременных родах на сроке 22 недели.