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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Мишустин призвал регионы следить за ситуацией с лечением детей
Мишустин призвал регионы следить за ситуацией с лечением детей - РИА Новости, 16.02.2022
Мишустин призвал регионы следить за ситуацией с лечением детей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов держать на контроле ситуацию с лечением детей и запасом лекарств от коронавируса в субъектах. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:54
2022-02-16T16:54
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов держать на контроле ситуацию с лечением детей и запасом лекарств от коронавируса в субъектах."К сожалению, в стационарах на лечении много детей, это одна из особенностей омикрона. Уже говорил ранее, что в больницах должно быть всё необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам. Прошу еще раз глав регионов это внимательно контролировать. Нужно также следить, чтобы были запасы препаратов в стационарном и амбулаторном сегментах", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при gравительстве по борьбе с COVID-19.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, россия, михаил мишустин
16:54 16.02.2022
 
Мишустин призвал регионы следить за ситуацией с лечением детей

Премьер Мишустин призвал регионы следить за ситуацией с лечением детей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов держать на контроле ситуацию с лечением детей и запасом лекарств от коронавируса в субъектах.
"К сожалению, в стационарах на лечении много детей, это одна из особенностей омикрона. Уже говорил ранее, что в больницах должно быть всё необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам. Прошу еще раз глав регионов это внимательно контролировать. Нужно также следить, чтобы были запасы препаратов в стационарном и амбулаторном сегментах", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при gравительстве по борьбе с COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 10:09
Собянин выделил средства на лечение онкобольных детей по новейшим методикам
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыРоссияМихаил Мишустин
 
 
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