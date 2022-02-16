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Мишустин призвал регионы следить за ситуацией с лечением детей
Мишустин призвал регионы следить за ситуацией с лечением детей - РИА Новости, 16.02.2022
Мишустин призвал регионы следить за ситуацией с лечением детей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов держать на контроле ситуацию с лечением детей и запасом лекарств от коронавируса в субъектах. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:54
2022-02-16T16:54
2022-02-16T16:54
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов держать на контроле ситуацию с лечением детей и запасом лекарств от коронавируса в субъектах."К сожалению, в стационарах на лечении много детей, это одна из особенностей омикрона. Уже говорил ранее, что в больницах должно быть всё необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам. Прошу еще раз глав регионов это внимательно контролировать. Нужно также следить, чтобы были запасы препаратов в стационарном и амбулаторном сегментах", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при gравительстве по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20220120/moskva-1768676416.html
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Мишустин призвал регионы следить за ситуацией с лечением детей
Премьер Мишустин призвал регионы следить за ситуацией с лечением детей