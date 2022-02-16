https://ria.ru/20220216/lavrov-1773104977.html

Лавров назвал призывы проверить отвод войск отсутствием воспитания

Лавров назвал призывы проверить отвод войск отсутствием воспитания - РИА Новости, 16.02.2022

Лавров назвал призывы проверить отвод войск отсутствием воспитания

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания призывы Запада проверить отвод войск РФ после завершения учений. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:25

2022-02-16T13:25

2022-02-16T13:25

россия

безопасность

сергей лавров

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания призывы Запада проверить отвод войск РФ после завершения учений."Чтобы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести, это элементарное отсутствие воспитания", - сказал он в ходе пресс-конференции.По его словам, "это проявляется в последних призывах: давайте проверим, что там Россия делает, вот они там заявили, что учения закончились, а мы не верим, у нас будет возможность убедиться со спутников, с использованием других сведений разведывательных служб".

https://ria.ru/20220216/nato-1773098402.html

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россия, безопасность, сергей лавров