https://ria.ru/20220216/lavrov-1773103450.html

Лавров назвал готовность США обсудить безопасность в ЕС позитивным сигналом

Лавров назвал готовность США обсудить безопасность в ЕС позитивным сигналом - РИА Новости, 16.02.2022

Лавров назвал готовность США обсудить безопасность в ЕС позитивным сигналом

Москва считает позитивным сигналом готовность США и НАТО обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры по снижению военных рисков в Европе, заявил РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:21

2022-02-16T13:21

2022-02-16T13:21

в мире

москва

нато

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва считает позитивным сигналом готовность США и НАТО обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры по снижению военных рисков в Европе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что Москва на протяжении многих лет предлагала достичь подобных договоренностей."Теперь все эти направления Запад изложил в своих ответах, которые мы получили, выразив готовность вести, как было сказано, серьезный диалог по этой проблематике. И, конечно же, мы считаем это позитивным шагом, будем готовы к такому диалогу, но ни в коем случае не в ущерб прояснению принципиальных вопросов нашей позиции, которые касаются необходимости пресечь безоглядное продвижение НАТО на восток", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220216/peregovory-1773092821.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, нато, сергей лавров