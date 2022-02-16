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Лавров назвал готовность США обсудить безопасность в ЕС позитивным сигналом
Лавров назвал готовность США обсудить безопасность в ЕС позитивным сигналом - РИА Новости, 16.02.2022
Лавров назвал готовность США обсудить безопасность в ЕС позитивным сигналом
Москва считает позитивным сигналом готовность США и НАТО обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры по снижению военных рисков в Европе, заявил РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:21
2022-02-16T13:21
2022-02-16T13:21
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва считает позитивным сигналом готовность США и НАТО обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры по снижению военных рисков в Европе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что Москва на протяжении многих лет предлагала достичь подобных договоренностей."Теперь все эти направления Запад изложил в своих ответах, которые мы получили, выразив готовность вести, как было сказано, серьезный диалог по этой проблематике. И, конечно же, мы считаем это позитивным шагом, будем готовы к такому диалогу, но ни в коем случае не в ущерб прояснению принципиальных вопросов нашей позиции, которые касаются необходимости пресечь безоглядное продвижение НАТО на восток", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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в мире, москва, нато, сергей лавров
Лавров назвал готовность США обсудить безопасность в ЕС позитивным сигналом
Глава МИД Лавров назвал готовность США обсудить военные риски в Европе позитивным сигналом