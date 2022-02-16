Япония заявила России протест из-за планов по стрельбам в районе Итурупа
Япония заявила России протест из-за планов провести стрельбы в районе Итурупа
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкВоенный корабль во время учений в акватории Японского моря
Военный корабль во время учений в акватории Японского моря
ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Япония заявила России протест в связи с планами проведения стрельб в водах в районе острова Итуруп, сообщило агентство Киодо.
Россия предупредила Японию о проведении стрельб в акватории вблизи острова Итуруп в период с 16 по 28 февраля. В ответ на это Япония заявила протест, так как считает остров своей территорией. "Усиление военного присутствия на четырех северных островах неприемлемо", - приводит агентство содержание протеста.
Согласно данным МИД Японии, на которые ссылается Киодо, предупреждение для судов российской стороной было сделано 14 и 15 февраля. Стрельбы должны проходить в северо-западной и восточной части акватории. Япония опротестовала оба предупреждения о стрельбах. Ранее Министерство обороны России сообщало, что в январе-феврале во всех зонах ответственности российских флотов проводится серия военно-морских учений.
В среду сообщалось о проведении учебного боя корветов Тихоокеанского флота в Охотском море. После первого этапа выполнения артиллерийских стрельб по морским целям, имитирующим отряд кораблей условного противника, боевые расчёты двух корветов уничтожили макеты плавающих мин, сброшенные с "вражеских" кораблей на предполагаемом маршруте плавания. Всего к участию в учении Тихоокеанского флота в Охотском море привлечено более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты морской авиации.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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