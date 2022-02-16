https://ria.ru/20220216/kurily-1773154101.html

Япония заявила России протест из-за планов по стрельбам в районе Итурупа

Япония заявила России протест из-за планов по стрельбам в районе Итурупа - РИА Новости, 16.02.2022

Япония заявила России протест из-за планов по стрельбам в районе Итурупа

Япония заявила России протест в связи с планами проведения стрельб в водах в районе острова Итуруп, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:20

2022-02-16T16:20

2022-02-16T16:20

в мире

япония

мид японии‎

россия

курильские острова

итуруп

спор вокруг статуса курильских островов

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ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Япония заявила России протест в связи с планами проведения стрельб в водах в районе острова Итуруп, сообщило агентство Киодо.Россия предупредила Японию о проведении стрельб в акватории вблизи острова Итуруп в период с 16 по 28 февраля. В ответ на это Япония заявила протест, так как считает остров своей территорией. "Усиление военного присутствия на четырех северных островах неприемлемо", - приводит агентство содержание протеста."Четырьмя северными островами" или "северными территориями" в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.Согласно данным МИД Японии, на которые ссылается Киодо, предупреждение для судов российской стороной было сделано 14 и 15 февраля. Стрельбы должны проходить в северо-западной и восточной части акватории. Япония опротестовала оба предупреждения о стрельбах. Ранее Министерство обороны России сообщало, что в январе-феврале во всех зонах ответственности российских флотов проводится серия военно-морских учений. В среду сообщалось о проведении учебного боя корветов Тихоокеанского флота в Охотском море. После первого этапа выполнения артиллерийских стрельб по морским целям, имитирующим отряд кораблей условного противника, боевые расчёты двух корветов уничтожили макеты плавающих мин, сброшенные с "вражеских" кораблей на предполагаемом маршруте плавания. Всего к участию в учении Тихоокеанского флота в Охотском море привлечено более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты морской авиации.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220203/kurily-1770833405.html

https://ria.ru/20220117/kurily-1768156535.html

https://ria.ru/20211023/kurily-1755933779.html

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курильские острова

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в мире, япония, мид японии‎, россия, курильские острова, итуруп, спор вокруг статуса курильских островов