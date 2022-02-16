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Украинские финансы "истекли кровью"

В Польше заявили, что Украина "истекает кровью" - РИА Новости, 16.02.2022

Украинские финансы "истекли кровью"

Украина "истекает кровью" в финансовом плане на фоне эскалации кризиса. Такое мнение в статье для польского издания Onet высказал журналист Марчин Вырвал. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T02:37

2022-02-16T02:37

2022-02-16T02:37

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украина "истекает кровью" в финансовом плане на фоне эскалации кризиса. Такое мнение в статье для польского издания Onet высказал журналист Марчин Вырвал.Паника, спровоцированная информационными и дезинформационными кампаниями, нанесла по украинской экономике такой же сильный удар, как и "другие действия России", утверждает автор материала.Размер ущерба, по мнению Вырвала, исчисляется уже в миллиардах долларов. Украинцев, резюмирует журналист, больше всего тревожит не военная "угроза", а гигантский финансовый ущерб.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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