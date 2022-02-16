Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773133292.html
Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте
Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте - РИА Новости, 16.02.2022
Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте
Минфин России поддерживает позицию ЦБ по необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте, сообщил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:10
2022-02-16T15:10
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин России поддерживает позицию ЦБ по необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Мы согласны с Центральным банком, что нельзя рассчитываться в криптовалюте, так же как у нас есть запрет на расчеты в валюте других стран. Абсолютно идентичная ситуация", - сказал Силуанов журналистам.ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.Согласно одобренной кабмином концепции, предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.Ранее в среду Силуанов заявил, что Минфину и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране, но попытки урегулировать разногласия продолжаются, однако если стороны не смогут достичь компромисса, то выйдут на уровень правительства для снятия разногласия.
https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773109669.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d4469f110f41a5ffad5dda69fc955c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), антон силуанов
15:10 16.02.2022
 
Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте

Минфин поддержал предложение Центробанка о запрете расчета в России криптовалютой

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин России поддерживает позицию ЦБ по необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы согласны с Центральным банком, что нельзя рассчитываться в криптовалюте, так же как у нас есть запрет на расчеты в валюте других стран. Абсолютно идентичная ситуация", - сказал Силуанов журналистам.
ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.
Согласно одобренной кабмином концепции, предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.
Ранее в среду Силуанов заявил, что Минфину и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране, но попытки урегулировать разногласия продолжаются, однако если стороны не смогут достичь компромисса, то выйдут на уровень правительства для снятия разногласия.
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
13:40
Более 50% пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой
 
РоссияЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Антон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала