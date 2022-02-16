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Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте
Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте - РИА Новости, 16.02.2022
Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте
Минфин России поддерживает позицию ЦБ по необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте, сообщил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:10
2022-02-16T15:10
2022-02-16T15:10
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин России поддерживает позицию ЦБ по необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Мы согласны с Центральным банком, что нельзя рассчитываться в криптовалюте, так же как у нас есть запрет на расчеты в валюте других стран. Абсолютно идентичная ситуация", - сказал Силуанов журналистам.ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.Согласно одобренной кабмином концепции, предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.Ранее в среду Силуанов заявил, что Минфину и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране, но попытки урегулировать разногласия продолжаются, однако если стороны не смогут достичь компромисса, то выйдут на уровень правительства для снятия разногласия.
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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), антон силуанов
Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте
Минфин поддержал предложение Центробанка о запрете расчета в России криптовалютой