https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773133292.html

Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте

Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте - РИА Новости, 16.02.2022

Минфин поддержал ЦБ по запрету в России платежей в криптовалюте

Минфин России поддерживает позицию ЦБ по необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте, сообщил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:10

2022-02-16T15:10

2022-02-16T15:10

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

антон силуанов

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин России поддерживает позицию ЦБ по необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Мы согласны с Центральным банком, что нельзя рассчитываться в криптовалюте, так же как у нас есть запрет на расчеты в валюте других стран. Абсолютно идентичная ситуация", - сказал Силуанов журналистам.ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.Согласно одобренной кабмином концепции, предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.Ранее в среду Силуанов заявил, что Минфину и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране, но попытки урегулировать разногласия продолжаются, однако если стороны не смогут достичь компромисса, то выйдут на уровень правительства для снятия разногласия.

https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773109669.html

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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), антон силуанов