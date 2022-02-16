https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773132023.html

Минфин предложил ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов

Минфин предложил ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов - РИА Новости, 16.02.2022

Минфин предложил ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов

Минфин России предлагает установить лимит для инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов, например, в 50-100 тысяч рублей в эквиваленте,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:06

2022-02-16T15:06

2022-02-16T15:32

экономика

алексей моисеев

россия

антон силуанов

криптовалюта

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин России предлагает установить лимит для инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов, например, в 50-100 тысяч рублей в эквиваленте, заявил глава ведомства Антон Силуанов.Правительство РФ на прошлой неделе утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, оборот криптовалют будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов. Также правительство РФ предложило разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, при этом для последних будут установлены лимиты на операции."Мы говорим о некоем минимальном объеме ресурсов, которые бы могли использовать неквалифицированные инвесторы. Цифры могут быть разные – от 50 до 100 тысяч в эквиваленте. Наша концепция такая", - прокомментировал Силуанов вопрос журналистов о возможном лимите для неквалифицированных инвесторов.Замминистра финансов России Алексей Моисеев накануне предлагал рассмотреть более жесткие ограничения для неквалифицированных инвесторов при покупке криптовалюты, в частности, запретить приобретать такой продукт на сумму выше 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773109669.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей моисеев, россия, антон силуанов, криптовалюта, министерство финансов рф (минфин россии)