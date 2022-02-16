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Минфин предложил ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов
Минфин предложил ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов - РИА Новости, 16.02.2022
Минфин предложил ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов
Минфин России предлагает установить лимит для инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов, например, в 50-100 тысяч рублей в эквиваленте,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:06
2022-02-16T15:06
2022-02-16T15:32
экономика
алексей моисеев
россия
антон силуанов
криптовалюта
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин России предлагает установить лимит для инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов, например, в 50-100 тысяч рублей в эквиваленте, заявил глава ведомства Антон Силуанов.Правительство РФ на прошлой неделе утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, оборот криптовалют будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов. Также правительство РФ предложило разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, при этом для последних будут установлены лимиты на операции."Мы говорим о некоем минимальном объеме ресурсов, которые бы могли использовать неквалифицированные инвесторы. Цифры могут быть разные – от 50 до 100 тысяч в эквиваленте. Наша концепция такая", - прокомментировал Силуанов вопрос журналистов о возможном лимите для неквалифицированных инвесторов.Замминистра финансов России Алексей Моисеев накануне предлагал рассмотреть более жесткие ограничения для неквалифицированных инвесторов при покупке криптовалюты, в частности, запретить приобретать такой продукт на сумму выше 50 тысяч рублей.
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экономика, алексей моисеев, россия, антон силуанов, криптовалюта, министерство финансов рф (минфин россии)
15:06 16.02.2022 (обновлено: 15:32 16.02.2022)
Минфин предложил ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов
Минфин призвал ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов в 50-100 тысяч рублей