https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773109669.html

Более 50% пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой

Более 50% пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой - РИА Новости, 16.02.2022

Более 50% пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой

Банк России в 2021 году выявил почти в четыре раза больше субъектов с признаками финансовых пирамид – 871, более половины из них были связаны с криптовалютными... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:40

2022-02-16T13:40

2022-02-16T13:40

криптовалюта

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России в 2021 году выявил почти в четыре раза больше субъектов с признаками финансовых пирамид – 871, более половины из них были связаны с криптовалютными активами, говорится в материалах к брифингу ЦБ РФ "Противодействие нелегальным компаниям и финансовым пирамидам. 2021 год: статистика и тенденции"."Субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид Банк России в 2021 году выявил почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Более половины (52,8%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы ", - говорится в материалах."Зачастую мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в "производстве криптомонет", "майнинге" с помощью мобильных телефонов", - уточняется там же.Финансовые пирамиды представлены 699 интернет-проектами, 69 обществами с ограниченной ответственностью, 59 потребительскими кооперативами, 16 акционерными обществами и 28 - в иных формах.

https://ria.ru/20220214/finansy-1772650668.html

https://ria.ru/20220214/videokarta-1772678693.html

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криптовалюта, экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)