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https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773109669.html
Более 50% пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой
Более 50% пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой - РИА Новости, 16.02.2022
Более 50% пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой
Банк России в 2021 году выявил почти в четыре раза больше субъектов с признаками финансовых пирамид – 871, более половины из них были связаны с криптовалютными... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:40
2022-02-16T13:40
криптовалюта
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России в 2021 году выявил почти в четыре раза больше субъектов с признаками финансовых пирамид – 871, более половины из них были связаны с криптовалютными активами, говорится в материалах к брифингу ЦБ РФ "Противодействие нелегальным компаниям и финансовым пирамидам. 2021 год: статистика и тенденции"."Субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид Банк России в 2021 году выявил почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Более половины (52,8%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы ", - говорится в материалах."Зачастую мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в "производстве криптомонет", "майнинге" с помощью мобильных телефонов", - уточняется там же.Финансовые пирамиды представлены 699 интернет-проектами, 69 обществами с ограниченной ответственностью, 59 потребительскими кооперативами, 16 акционерными обществами и 28 - в иных формах.
https://ria.ru/20220214/finansy-1772650668.html
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криптовалюта, экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
13:40 16.02.2022
 
Более 50% пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой

ЦБ: более 50% финансовых пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России в 2021 году выявил почти в четыре раза больше субъектов с признаками финансовых пирамид – 871, более половины из них были связаны с криптовалютными активами, говорится в материалах к брифингу ЦБ РФ "Противодействие нелегальным компаниям и финансовым пирамидам. 2021 год: статистика и тенденции".
"Субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид Банк России в 2021 году выявил почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Более половины (52,8%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы ", - говорится в материалах.
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"Зачастую мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в "производстве криптомонет", "майнинге" с помощью мобильных телефонов", - уточняется там же.
Финансовые пирамиды представлены 699 интернет-проектами, 69 обществами с ограниченной ответственностью, 59 потребительскими кооперативами, 16 акционерными обществами и 28 - в иных формах.
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