https://ria.ru/20220216/kosmos-1773175281.html
Путин и Болсонару обсудили гонку вооружений в космосе
Путин и Болсонару обсудили гонку вооружений в космосе - РИА Новости, 16.02.2022
Путин и Болсонару обсудили гонку вооружений в космосе
Лидеры России и Бразилии подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:16
2022-02-16T17:16
2022-02-16T17:30
космос - риа наука
владимир путин
жаир болсонару
бразилия
россия
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Бразилии Жаира Болсонару опубликовано на сайте Кремля."Главы государств вновь подтвердили необходимость использования космического пространства в мирных целях и обеспечения устойчивой космической деятельности. Президенты также снова подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в заявлении.
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космос - риа наука, владимир путин, жаир болсонару, бразилия, россия, в мире
17:16 16.02.2022 (обновлено: 17:30 16.02.2022)
Путин и Болсонару обсудили гонку вооружений в космосе
Главы России и Бразилии подтвердили необходимость предотвратить гонку вооружений в космосе