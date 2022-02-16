https://ria.ru/20220216/kosmos-1773175281.html

Путин и Болсонару обсудили гонку вооружений в космосе

Путин и Болсонару обсудили гонку вооружений в космосе - РИА Новости, 16.02.2022

Путин и Болсонару обсудили гонку вооружений в космосе

Лидеры России и Бразилии подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:16

2022-02-16T17:16

2022-02-16T17:30

космос - риа наука

владимир путин

жаир болсонару

бразилия

россия

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Бразилии Жаира Болсонару опубликовано на сайте Кремля."Главы государств вновь подтвердили необходимость использования космического пространства в мирных целях и обеспечения устойчивой космической деятельности. Президенты также снова подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220203/kosmos-1770773627.html

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космос - риа наука, владимир путин, жаир болсонару, бразилия, россия, в мире