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Собянин заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в Москве за неделю
Собянин заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в Москве за неделю - РИА Новости, 16.02.2022
Собянин заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в Москве за неделю
За последнюю неделю количество заболевших коронавирусом уменьшилось на треть, госпитализаций - на 15%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:26
2022-02-16T16:26
2022-02-16T16:43
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За последнюю неделю количество заболевших коронавирусом уменьшилось на треть, госпитализаций - на 15%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15%. Только за последние три дня высвободили около тысячи коек", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Соответственно, добавил он, "начали переводить большие клиники, например, Филатовскую больницу в нормальную плановую работу".
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии
16:26 16.02.2022 (обновлено: 16:43 16.02.2022)
Собянин заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в Москве за неделю
Мэр Собянин: число заболевших COVID-19 в Москве за неделю снизилось на треть