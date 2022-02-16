https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773154620.html

Мурашко заявил о замедлении темпов прироста числа пациентов с COVID-19

Мурашко заявил о замедлении темпов прироста числа пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

Мурашко заявил о замедлении темпов прироста числа пациентов с COVID-19

Некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов с коронавирусом наблюдается в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:22

2022-02-16T16:22

2022-02-16T17:34

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов с коронавирусом наблюдается в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы действительно видим некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов, но это мы говорим только о темпах", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773159907.html

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