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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773066940.html
В России за сутки госпитализировали 19 573 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 19 573 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
В России за сутки госпитализировали 19 573 пациента с COVID-19
За минувшие сутки в больницы попали более 19,5 тысячи россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:12
2022-02-16T11:52
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За минувшие сутки в больницы попали более 19,5 тысячи россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций &lt;...&gt; составило 19 573 человек и снизилось &lt;...&gt; на 10,3% (накануне было 21 833. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.В 54 регионах этот показатель снизился, в 30 — вырос, в одном субъекте ситуация не изменилась.Точное число зарегистрированных за день случаев составило 179 284 (вчера было 166 631). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 659 880 человек.Умерли за сутки 748 пациентов (днем ранее — 704), общее число летальных исходов достигло 342 383. Выписались после лечения 172 468 человек, всего выздоровели 11 643 393.Больше всего новых случаев COVID-19 в Санкт- Петербурге (17 151, вчера было 7091) Москве (11 262, вчера было 8160), и Красноярском крае (7193, вчера — 7122).В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 410 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
https://ria.ru/20220216/issledovanie-1773032143.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
11:12 16.02.2022 (обновлено: 11:52 16.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 19 573 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 179 284 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии
Врач в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За минувшие сутки в больницы попали более 19,5 тысячи россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <...> составило 19 573 человек и снизилось <...> на 10,3% (накануне было 21 833. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
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В 54 регионах этот показатель снизился, в 30 — вырос, в одном субъекте ситуация не изменилась.
Точное число зарегистрированных за день случаев составило 179 284 (вчера было 166 631). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 659 880 человек.
Умерли за сутки 748 пациентов (днем ранее — 704), общее число летальных исходов достигло 342 383. Выписались после лечения 172 468 человек, всего выздоровели 11 643 393.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Санкт- Петербурге (17 151, вчера было 7091) Москве (11 262, вчера было 8160), и Красноярском крае (7193, вчера — 7122).
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3 февраля, 14:02
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 410 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
 
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