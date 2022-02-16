Гори, гори ясно: как в Китае отмечают праздник фонарей
Фестиваль фонарей (Юаньсяоцзе, 元宵节) отмечается по всей стране на 15-е сутки первого месяца по лунному календарю. Он знаменует завершение двухнедельного празднования китайского Нового года.
Одним днем Юаньсяоцзе не ограничивается. 16-17-го числа — Дни догорания фонарей, 18-е число — День снятия фонарей.
Фестиваль фонарей (Юаньсяоцзе, 元宵节) отмечается по всей стране на 15-е сутки первого месяца по лунному календарю. Он знаменует завершение двухнедельного празднования китайского Нового года.
Одним днем Юаньсяоцзе не ограничивается. 16-17-го числа — Дни догорания фонарей, 18-е число — День снятия фонарей.
По преданиям, при свете полной луны можно увидеть летящих в небе духов. Чтобы показать им путь, в древние времена люди зажигали множество фонариков.
По преданиям, при свете полной луны можно увидеть летящих в небе духов. Чтобы показать им путь, в древние времена люди зажигали множество фонариков.
Есть и еще одна версия появления праздника: правитель династии Западная Хань по имени Вэньди был провозглашен императором именно в этот день в 180 году до нашей эры. По случаю торжественного события он повелел всюду развесить красные фонари. Отсюда и пошла красивая традиция.
С 104 года до нашей эры праздник имеет статус государственного.
Есть и еще одна версия появления праздника: правитель династии Западная Хань по имени Вэньди был провозглашен императором именно в этот день в 180 году до нашей эры. По случаю торжественного события он повелел всюду развесить красные фонари. Отсюда и пошла красивая традиция.
С 104 года до нашей эры праздник имеет статус государственного.
В этот день принято проводить зрелищные шоу и фольклорные представления, устраивать народные гулянья, облачаться в традиционные костюмы, украшать улицы и площади световыми инсталляциями, развешивать повсюду яркие фонарики самых разных форм и размеров.
В этот день принято проводить зрелищные шоу и фольклорные представления, устраивать народные гулянья, облачаться в традиционные костюмы, украшать улицы и площади световыми инсталляциями, развешивать повсюду яркие фонарики самых разных форм и размеров.
Чаще всего фонарики делают из обычного тонкого картона. Но есть и более сложные экземпляры — "цзоумадэн": в корпус фонаря помещают свечу, которая приводит в действие колесико с закрепленными на нем фигурками. Когда оно крутится, кажется, что по стенкам ползут причудливые тени.
Само название "цзоумадэн" буквально означает "фонарь с двигающейся лошадью".
Чаще всего фонарики делают из обычного тонкого картона. Но есть и более сложные экземпляры — "цзоумадэн": в корпус фонаря помещают свечу, которая приводит в действие колесико с закрепленными на нем фигурками. Когда оно крутится, кажется, что по стенкам ползут причудливые тени.
Само название "цзоумадэн" буквально означает "фонарь с двигающейся лошадью".
Традиционным блюдом считаются юаньсао, или танъюань, — шарики из рисовой муки с разнообразными начинками (финиками, фасолью, арахисом, плодами боярышника, шоколадом).
Традиционным блюдом считаются юаньсао, или танъюань, — шарики из рисовой муки с разнообразными начинками (финиками, фасолью, арахисом, плодами боярышника, шоколадом).
Китайцы верят, что съесть юаньсао в праздничный день — к благополучию, удаче и счастью.
Китайцы верят, что съесть юаньсао в праздничный день — к благополучию, удаче и счастью.
В нынешнем году многие китайцы готовили этот десерт в форме олимпийского талисмана — панды Бин Дуньдунь, которая очень полюбилась жителям после церемонии открытия Олимпийских игр 4 февраля.
В нынешнем году многие китайцы готовили этот десерт в форме олимпийского талисмана — панды Бин Дуньдунь, которая очень полюбилась жителям после церемонии открытия Олимпийских игр 4 февраля.