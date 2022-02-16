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Туризм
https://ria.ru/20220216/kitay-1773055470.html
Гори, гори ясно: как в Китае отмечают праздник фонарей
Гори, гори ясно: как в Китае отмечают праздник фонарей - РИА Новости, 16.02.2022
Гори, гори ясно: как в Китае отмечают праздник фонарей
Вечером во вторник в Китае было светло как днем: тысячи разноцветных огней зажглись в домах, на улицах и площадях городов по случаю одного из самых зрелищных... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:39
2022-02-16T16:46
фото
туризм
китай
туризм
олимпийские игры
праздник
еда
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вечером во вторник в Китае было светло как днем: тысячи разноцветных огней зажглись в домах, на улицах и площадях городов по случаю одного из самых зрелищных праздников — Фестиваля фонарей. Яркие моменты традиционного торжества — в фотоленте РИА Новости.
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15:39 16.02.2022 (обновлено: 16:46 16.02.2022)
 

Гори, гори ясно: как в Китае отмечают праздник фонарей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вечером во вторник в Китае было светло как днем: тысячи разноцветных огней зажглись в домах, на улицах и площадях городов по случаю одного из самых зрелищных праздников — Фестиваля фонарей. Яркие моменты традиционного торжества — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2022 / STR

Фестиваль фонарей (Юаньсяоцзе, 元宵节) отмечается по всей стране на 15-е сутки первого месяца по лунному календарю. Он знаменует завершение двухнедельного празднования китайского Нового года.

Одним днем Юаньсяоцзе не ограничивается. 16-17-го числа — Дни догорания фонарей, 18-е число — День снятия фонарей.

Фестиваль фонарей в Яньтае в восточной провинции Шаньдун, Китай
1 из 8

Фестиваль фонарей (Юаньсяоцзе, 元宵节) отмечается по всей стране на 15-е сутки первого месяца по лунному календарю. Он знаменует завершение двухнедельного празднования китайского Нового года.

Одним днем Юаньсяоцзе не ограничивается. 16-17-го числа — Дни догорания фонарей, 18-е число — День снятия фонарей.

© AFP 2022 / STR
© AFP 2022 / STR

По преданиям, при свете полной луны можно увидеть летящих в небе духов. Чтобы показать им путь, в древние времена люди зажигали множество фонариков.

Фестиваль фонарей в Яньтае в восточной провинции Шаньдун, Китай
2 из 8

По преданиям, при свете полной луны можно увидеть летящих в небе духов. Чтобы показать им путь, в древние времена люди зажигали множество фонариков.

© AFP 2022 / STR
© REUTERS / Aly Song

Есть и еще одна версия появления праздника: правитель династии Западная Хань по имени Вэньди был провозглашен императором именно в этот день в 180 году до нашей эры. По случаю торжественного события он повелел всюду развесить красные фонари. Отсюда и пошла красивая традиция.

С 104 года до нашей эры праздник имеет статус государственного.

Девушки фотографируются во время фестиваля фонарей в саду Юйюань, Шанхай
3 из 8

Есть и еще одна версия появления праздника: правитель династии Западная Хань по имени Вэньди был провозглашен императором именно в этот день в 180 году до нашей эры. По случаю торжественного события он повелел всюду развесить красные фонари. Отсюда и пошла красивая традиция.

С 104 года до нашей эры праздник имеет статус государственного.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2022 / Hector Retamal

В этот день принято проводить зрелищные шоу и фольклорные представления, устраивать народные гулянья, облачаться в традиционные костюмы, украшать улицы и площади световыми инсталляциями, развешивать повсюду яркие фонарики самых разных форм и размеров.

Фестиваль фонарей в Шанхае
4 из 8

В этот день принято проводить зрелищные шоу и фольклорные представления, устраивать народные гулянья, облачаться в традиционные костюмы, украшать улицы и площади световыми инсталляциями, развешивать повсюду яркие фонарики самых разных форм и размеров.

© AFP 2022 / Hector Retamal
© AFP 2022 / Hector Retamal

Чаще всего фонарики делают из обычного тонкого картона. Но есть и более сложные экземпляры — "цзоумадэн": в корпус фонаря помещают свечу, которая приводит в действие колесико с закрепленными на нем фигурками. Когда оно крутится, кажется, что по стенкам ползут причудливые тени.

Само название "цзоумадэн" буквально означает "фонарь с двигающейся лошадью".

Фестиваль фонарей в саду Юйюань, Шанхай
5 из 8

Чаще всего фонарики делают из обычного тонкого картона. Но есть и более сложные экземпляры — "цзоумадэн": в корпус фонаря помещают свечу, которая приводит в действие колесико с закрепленными на нем фигурками. Когда оно крутится, кажется, что по стенкам ползут причудливые тени.

Само название "цзоумадэн" буквально означает "фонарь с двигающейся лошадью".

© AFP 2022 / Hector Retamal
© AFP 2022 / Hector Retamal

Традиционным блюдом считаются юаньсао, или танъюань, — шарики из рисовой муки с разнообразными начинками (финиками, фасолью, арахисом, плодами боярышника, шоколадом).

Девушки в традиционных костюмах во время фестиваля фонарей в саду Юйюань, Шанхай
6 из 8

Традиционным блюдом считаются юаньсао, или танъюань, — шарики из рисовой муки с разнообразными начинками (финиками, фасолью, арахисом, плодами боярышника, шоколадом).

© AFP 2022 / Hector Retamal
© AFP 2022 / STR

Китайцы верят, что съесть юаньсао в праздничный день — к благополучию, удаче и счастью.

Посетители фестиваля фонарей в Яньтае, Китай
7 из 8

Китайцы верят, что съесть юаньсао в праздничный день — к благополучию, удаче и счастью.

© AFP 2022 / STR
© AP Photo / Andy Wong

В нынешнем году многие китайцы готовили этот десерт в форме олимпийского талисмана — панды Бин Дуньдунь, которая очень полюбилась жителям после церемонии открытия Олимпийских игр 4 февраля.

Фестиваль фонарей в районе Яньцин, Пекин
8 из 8

В нынешнем году многие китайцы готовили этот десерт в форме олимпийского талисмана — панды Бин Дуньдунь, которая очень полюбилась жителям после церемонии открытия Олимпийских игр 4 февраля.

© AP Photo / Andy Wong
 
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