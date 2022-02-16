Гори, гори ясно: как в Китае отмечают праздник фонарей

Есть и еще одна версия появления праздника: правитель династии Западная Хань по имени Вэньди был провозглашен императором именно в этот день в 180 году до нашей эры. По случаю торжественного события он повелел всюду развесить красные фонари. Отсюда и пошла красивая традиция.

С 104 года до нашей эры праздник имеет статус государственного.