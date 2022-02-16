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Глава Приамурья положительно оценил развитие сельского хозяйства в регионе

Глава Приамурья положительно оценил развитие сельского хозяйства в регионе - РИА Новости, 16.02.2022

Глава Приамурья положительно оценил развитие сельского хозяйства в регионе

Губернатор Амурской области Василий Орлов положительно оценил развитие сельского хозяйства в регионе на прошедшем заседании Совета по вопросам агропромышленного РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:02

2022-02-16T12:02

2022-02-16T12:02

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов положительно оценил развитие сельского хозяйства в регионе на прошедшем заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и пообещал этой сфере дальнейшую поддержку."Сельское хозяйство — не для того, чтобы вырастить сою (на выращивании которой специализируется Приамурье) и продать её за рубеж. В первую очередь мы должны обеспечить продовольственную безопасность региона, ликвидировать зависимость от привозных овощей, молочной продукции, мяса. Кроме того, необходимо максимально охватить занятостью людей, чтобы у них были нормальные зарплаты, чтобы в отрасли работали квалифицированные специалисты", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Основным докладчиком на заседании Совета выступил зампред правительства региона, министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, он отметил положительную динамику по зерновым и сое."Мы в 2021 году не выполнили показатели из-за масштабной чрезвычайной ситуации, связанной с двумя паводками. Но даже при этом объёмы производства и качественные показатели урожайности оказались выше, чем в 2020 году, – мы произвели больше, чем в 2020 году и зерновых, и сои. Ставим не менее амбициозные задачи на 2022 год", - сказал Олег Турков.В 2022 году в планах получить 630 тысяч тонн урожая зерновых культур, прирост будет, в том числе, за счёт кукурузы, и 1460 тысяч тонн сои. Посевная площадь должна увеличиться почти на 140 тысяч гектар, это на 13% больше уровня 2021 года.Также из-за паводка в прошлом году в Приамурье погибли 40% урожая картофеля и овощей, теперь аграриям нужно в два раза увеличить объемы в этой отрасли."Для этого разработали меры поддержки, которых раньше не было, - в этом году предлагаем по картофелю и овощам открытого грунта оказывать поддержку в размере 70 тысяч рублей на гектар прироста при выполнении требований, которые обеспечат урожайность", - отметил Турков.Также планируется создать семеноводческий центр на базе Дальневосточного аграрного университета. Турков отметил, что сегодня есть возможность получать федеральную поддержку на строительство инфраструктуры, жилья в сёлах, субсидии на строительство жилья для сотрудников можно получить и на региональном уровне. По поручению Орлова разработана программа, которая предлагает аграриям компенсации по строительству жилья из областного бюджета – 20 тысяч рублей на каждый квадратный метр."В целом министерство работает хорошо. Хочу поблагодарить Олега Александровича Туркова и всю его команду за работу. Отрасль развивается, видим, что у хозяйств хорошие планы. Есть ряд тем, которым надо уделить особое внимание. Я со своей стороны готов всестороннюю поддержку оказывать", - подвёл итог Орлов.

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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)