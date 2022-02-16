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Несите горячее! Первый чемпионат по поеданию хинкали в Москве
Несите горячее! Первый чемпионат по поеданию хинкали в Москве - РИА Новости, 16.02.2022
Несите горячее! Первый чемпионат по поеданию хинкали в Москве
В Москве стартовал первый чемпионат по поеданию хинкали, победителю обещают внушительный денежный приз. Вкусные соревнования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.02.2022
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В Москве стартовал первый чемпионат по поеданию хинкали, победителю обещают внушительный денежный приз. Вкусные соревнования — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, кулинария, еда, еда - туризм
12:30 16.02.2022 (обновлено: 14:17 16.02.2022)
 

Несите горячее! Первый чемпионат по поеданию хинкали в Москве

Читать ria.ru в
В Москве стартовал первый чемпионат по поеданию хинкали, победителю обещают внушительный денежный приз. Вкусные соревнования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Это без преувеличения самый горячий чемпионат.

Участники отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали в кафе Хинкальная на Неглинной в Москве
1 из 8

Это без преувеличения самый горячий чемпионат.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Условия просты: нужно съесть как можно больше хинкали быстрее, чем это сделают соперники.

Участница отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали в кафе Хинкальная на Неглинной в Москве
2 из 8

Условия просты: нужно съесть как можно больше хинкали быстрее, чем это сделают соперники.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Участвовать могут все, кому исполнилось 18 лет.

Участники отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали в кафе Хинкальная на Неглинной в Москве
3 из 8

Участвовать могут все, кому исполнилось 18 лет.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Турнир проходит в несколько этапов: сначала — 13-дневный отборочный тур, после этого — финал.

На отборочном туре чемпионата по поеданию хинкали в кафе Хинкальная на Неглинной в Москве
4 из 8

Турнир проходит в несколько этапов: сначала — 13-дневный отборочный тур, после этого — финал.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Во время отбора участники должны съесть как можно больше хинкали за минуту.

Участник отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали в кафе Хинкальная на Неглинной в Москве
5 из 8

Во время отбора участники должны съесть как можно больше хинкали за минуту.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В финале, который состоится 13 марта, то же самое нужно будет сделать за две минуты.

Участники отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали в кафе Хинкальная на Неглинной в Москве
6 из 8

В финале, который состоится 13 марта, то же самое нужно будет сделать за две минуты.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Победитель получит 500 тысяч рублей, за второе место вручат iPhone 13 Pro Max, за третье подарят 50 тысяч рублей на поход в одно из заведений грузинской кухни.

На отборочном туре чемпионата по поеданию хинкали в кафе Хинкальная на Неглинной в Москве
7 из 8

Победитель получит 500 тысяч рублей, за второе место вручат iPhone 13 Pro Max, за третье подарят 50 тысяч рублей на поход в одно из заведений грузинской кухни.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Первый финалист уже определился.

Победитель отборочного тура чемпионата по поеданию хинкали Кеймураз Карчава в кафе Хинкальная на Неглинной в Москве
8 из 8

Первый финалист уже определился.

© РИА Новости / Антон Денисов
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