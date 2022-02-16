https://ria.ru/20220216/khinkali-1773069324.html

Несите горячее! Первый чемпионат по поеданию хинкали в Москве

Несите горячее! Первый чемпионат по поеданию хинкали в Москве - РИА Новости, 16.02.2022

Несите горячее! Первый чемпионат по поеданию хинкали в Москве

В Москве стартовал первый чемпионат по поеданию хинкали, победителю обещают внушительный денежный приз. Вкусные соревнования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:30

2022-02-16T12:30

2022-02-16T14:17

фото

москва

кулинария

еда

еда - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773067180_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_761a355049e700aa654c459364e3f98c.jpg

В Москве стартовал первый чемпионат по поеданию хинкали, победителю обещают внушительный денежный приз. Вкусные соревнования — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, кулинария, еда, еда - туризм