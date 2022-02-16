Несите горячее! Первый чемпионат по поеданию хинкали в Москве
Это без преувеличения самый горячий чемпионат.
Условия просты: нужно съесть как можно больше хинкали быстрее, чем это сделают соперники.
Условия просты: нужно съесть как можно больше хинкали быстрее, чем это сделают соперники.
Участвовать могут все, кому исполнилось 18 лет.
Турнир проходит в несколько этапов: сначала — 13-дневный отборочный тур, после этого — финал.
Турнир проходит в несколько этапов: сначала — 13-дневный отборочный тур, после этого — финал.
Во время отбора участники должны съесть как можно больше хинкали за минуту.
Во время отбора участники должны съесть как можно больше хинкали за минуту.
В финале, который состоится 13 марта, то же самое нужно будет сделать за две минуты.
В финале, который состоится 13 марта, то же самое нужно будет сделать за две минуты.
Победитель получит 500 тысяч рублей, за второе место вручат iPhone 13 Pro Max, за третье подарят 50 тысяч рублей на поход в одно из заведений грузинской кухни.
Победитель получит 500 тысяч рублей, за второе место вручат iPhone 13 Pro Max, за третье подарят 50 тысяч рублей на поход в одно из заведений грузинской кухни.
Первый финалист уже определился.