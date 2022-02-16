https://ria.ru/20220216/khakery-1773054589.html

"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году

"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году - РИА Новости, 16.02.2022

"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году

Хакеры-шифровальщики в 2021 году атаковали 16 тысяч российских компаний, нападения при этом становятся менее массовыми и более направленными, сообщила... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:26

2022-02-16T10:26

2022-02-16T10:26

технологии

россия

лаборатория касперского

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Хакеры-шифровальщики в 2021 году атаковали 16 тысяч российских компаний, нападения при этом становятся менее массовыми и более направленными, сообщила "Лаборатория Касперского".Шифровальщик - хакерская программа, которая шифрует данные на компьютере или сервере пользователя. За расшифровку данных хакер требует выкуп от их владельца."По данным "Лаборатории Касперского", в 2021 году в России с применением программ-шифровальщиков были атакованы почти 16 тысяч компаний", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что лишь за 2021 год было обнаружено 49 новых семейств шифровальщиков и более 14 тысяч их модификаций по всему миру. Перед шифрованием хакеры крадут данные у компаний и угрожают выложить их в публичный доступ, если им не заплатят."При этом целью таких атак может стать любая организация, независимо от сферы и размера, ведь с большими объемами конфиденциальной информации работают уже не только корпорации", - предупредил эксперт.

https://ria.ru/20211028/krazha-1756606952.html

https://ria.ru/20211014/uyazvimost-1754566868.html

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технологии, россия, лаборатория касперского