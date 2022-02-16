https://ria.ru/20220216/khakery-1773054589.html
"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году
"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году - РИА Новости, 16.02.2022
"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году
Хакеры-шифровальщики в 2021 году атаковали 16 тысяч российских компаний, нападения при этом становятся менее массовыми и более направленными, сообщила... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:26
2022-02-16T10:26
2022-02-16T10:26
технологии
россия
лаборатория касперского
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Хакеры-шифровальщики в 2021 году атаковали 16 тысяч российских компаний, нападения при этом становятся менее массовыми и более направленными, сообщила "Лаборатория Касперского".Шифровальщик - хакерская программа, которая шифрует данные на компьютере или сервере пользователя. За расшифровку данных хакер требует выкуп от их владельца."По данным "Лаборатории Касперского", в 2021 году в России с применением программ-шифровальщиков были атакованы почти 16 тысяч компаний", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что лишь за 2021 год было обнаружено 49 новых семейств шифровальщиков и более 14 тысяч их модификаций по всему миру. Перед шифрованием хакеры крадут данные у компаний и угрожают выложить их в публичный доступ, если им не заплатят."При этом целью таких атак может стать любая организация, независимо от сферы и размера, ведь с большими объемами конфиденциальной информации работают уже не только корпорации", - предупредил эксперт.
https://ria.ru/20211028/krazha-1756606952.html
https://ria.ru/20211014/uyazvimost-1754566868.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, лаборатория касперского
"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году
"Касперский": хакеры-шифровальщики в 2021 году атаковали 16 тысяч российских компаний
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Хакеры-шифровальщики в 2021 году атаковали 16 тысяч российских компаний, нападения при этом становятся менее массовыми и более направленными, сообщила "Лаборатория Касперского".
Шифровальщик - хакерская программа, которая шифрует данные на компьютере или сервере пользователя. За расшифровку данных хакер требует выкуп от их владельца.
"По данным "Лаборатории Касперского
", в 2021 году в России
с применением программ-шифровальщиков были атакованы почти 16 тысяч компаний", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что лишь за 2021 год было обнаружено 49 новых семейств шифровальщиков и более 14 тысяч их модификаций по всему миру. Перед шифрованием хакеры крадут данные у компаний и угрожают выложить их в публичный доступ, если им не заплатят.
"Сегодня подготовка и проведение атак с использованием шифровальщиков осуществляется в рамках целых экосистем с четким разделением труда. Массовые атаки постепенно уступают место таргетированным как потенциально более выгодным для злоумышленников", - приводится в сообщении комментарий эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Федора Синицына.
"При этом целью таких атак может стать любая организация, независимо от сферы и размера, ведь с большими объемами конфиденциальной информации работают уже не только корпорации", - предупредил эксперт.