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"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году
"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году - РИА Новости, 16.02.2022
"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году
Хакеры-шифровальщики в 2021 году атаковали 16 тысяч российских компаний, нападения при этом становятся менее массовыми и более направленными, сообщила... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:26
2022-02-16T10:26
технологии
россия
лаборатория касперского
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Хакеры-шифровальщики в 2021 году атаковали 16 тысяч российских компаний, нападения при этом становятся менее массовыми и более направленными, сообщила "Лаборатория Касперского".Шифровальщик - хакерская программа, которая шифрует данные на компьютере или сервере пользователя. За расшифровку данных хакер требует выкуп от их владельца."По данным "Лаборатории Касперского", в 2021 году в России с применением программ-шифровальщиков были атакованы почти 16 тысяч компаний", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что лишь за 2021 год было обнаружено 49 новых семейств шифровальщиков и более 14 тысяч их модификаций по всему миру. Перед шифрованием хакеры крадут данные у компаний и угрожают выложить их в публичный доступ, если им не заплатят."При этом целью таких атак может стать любая организация, независимо от сферы и размера, ведь с большими объемами конфиденциальной информации работают уже не только корпорации", - предупредил эксперт.
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технологии, россия, лаборатория касперского
10:26 16.02.2022
 
"Лаборатория Касперского" рассказала об атаках "шифровальщиков" в 2021 году

"Касперский": хакеры-шифровальщики в 2021 году атаковали 16 тысяч российских компаний

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Хакеры-шифровальщики в 2021 году атаковали 16 тысяч российских компаний, нападения при этом становятся менее массовыми и более направленными, сообщила "Лаборатория Касперского".
Шифровальщик - хакерская программа, которая шифрует данные на компьютере или сервере пользователя. За расшифровку данных хакер требует выкуп от их владельца.
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"По данным "Лаборатории Касперского", в 2021 году в России с применением программ-шифровальщиков были атакованы почти 16 тысяч компаний", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что лишь за 2021 год было обнаружено 49 новых семейств шифровальщиков и более 14 тысяч их модификаций по всему миру. Перед шифрованием хакеры крадут данные у компаний и угрожают выложить их в публичный доступ, если им не заплатят.
"Сегодня подготовка и проведение атак с использованием шифровальщиков осуществляется в рамках целых экосистем с четким разделением труда. Массовые атаки постепенно уступают место таргетированным как потенциально более выгодным для злоумышленников", - приводится в сообщении комментарий эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Федора Синицына.
"При этом целью таких атак может стать любая организация, независимо от сферы и размера, ведь с большими объемами конфиденциальной информации работают уже не только корпорации", - предупредил эксперт.
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