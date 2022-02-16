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https://ria.ru/20220216/khakery-1773045306.html
В США заявили, что "связанные с Россией" хакеры проникли в сети на Украине
В США заявили, что "связанные с Россией" хакеры проникли в сети на Украине - РИА Новости, 16.02.2022
В США заявили, что "связанные с Россией" хакеры проникли в сети на Украине
Американская разведка утверждает, что хакеры, якобы связанные с РФ, вероятно, широко проникли в военные, энергетические и другие критически важные компьютерные... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:28
2022-02-16T09:28
в мире
олег николенко
дмитрий песков
сша
киев
россия
мид украины
нато
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Американская разведка утверждает, что хакеры, якобы связанные с РФ, вероятно, широко проникли в военные, энергетические и другие критически важные компьютерные сети Украины для сбора разведданных и готовности нарушить работу этих систем в случае эскалации, пишет газета Washington Post со ссылкой на недавно рассекреченные данные разведки США, при этом в статье никакие доказательства причастности Москвы не приводятся.По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, Москва может попытаться нарушить работу украинских объектов, которые предоставляют критически важные услуги, такие как электроснабжение, транспорт, финансы и телекоммуникации. При этом делать они это могут либо в качестве поддержи военных операций, либо для того, чтобы посеять панику и попытаться дестабилизировать ситуацию на Украине, считает чиновник."Мы не знаем, намерены ли они сделать это", - приводит издание слова чиновника. "Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты", - добавил он.Другой американский чиновник утверждает, что хакеров, якобы работающих на российские спецслужбы, удалось засечь внутри украинских систем.Как пишет издание, якобы российские хакеры разработали специальное вредоносное ПО для использования его против компьютеров на Украине. По мнению западных чиновников, это создало проблему для систем кибербезопасности страны, несмотря на то, что они были улучшены за последние годы.По словам чиновника, в случае возникновения кризиса правительство США попытается оказать поддержку Украине дистанционно. "Вы можете многое сделать, не подвергая людей опасности", - заявил он.В январе этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным госспецсвязи, украинские госсайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее служба безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с январскими кибератаками на сайты украинских госорганов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773026278.html
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в мире, олег николенко, дмитрий песков, сша, киев, россия, мид украины, нато, украина
09:28 16.02.2022
 
В США заявили, что "связанные с Россией" хакеры проникли в сети на Украине

WP: "связанные с Россией" хакеры проникли в критически важные компьютерные сети на Украине

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Американская разведка утверждает, что хакеры, якобы связанные с РФ, вероятно, широко проникли в военные, энергетические и другие критически важные компьютерные сети Украины для сбора разведданных и готовности нарушить работу этих систем в случае эскалации, пишет газета Washington Post со ссылкой на недавно рассекреченные данные разведки США, при этом в статье никакие доказательства причастности Москвы не приводятся.
По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, Москва может попытаться нарушить работу украинских объектов, которые предоставляют критически важные услуги, такие как электроснабжение, транспорт, финансы и телекоммуникации. При этом делать они это могут либо в качестве поддержи военных операций, либо для того, чтобы посеять панику и попытаться дестабилизировать ситуацию на Украине, считает чиновник.
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"Мы не знаем, намерены ли они сделать это", - приводит издание слова чиновника. "Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты", - добавил он.
Другой американский чиновник утверждает, что хакеров, якобы работающих на российские спецслужбы, удалось засечь внутри украинских систем.
Как пишет издание, якобы российские хакеры разработали специальное вредоносное ПО для использования его против компьютеров на Украине. По мнению западных чиновников, это создало проблему для систем кибербезопасности страны, несмотря на то, что они были улучшены за последние годы.
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Украина запросила у НАТО средства разминирования, внедорожники и лекарства
По словам чиновника, в случае возникновения кризиса правительство США попытается оказать поддержку Украине дистанционно. "Вы можете многое сделать, не подвергая людей опасности", - заявил он.
В январе этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным госспецсвязи, украинские госсайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее служба безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с январскими кибератаками на сайты украинских госорганов.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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