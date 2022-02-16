https://ria.ru/20220216/khakery-1773045306.html

В США заявили, что "связанные с Россией" хакеры проникли в сети на Украине

В США заявили, что "связанные с Россией" хакеры проникли в сети на Украине - РИА Новости, 16.02.2022

В США заявили, что "связанные с Россией" хакеры проникли в сети на Украине

Американская разведка утверждает, что хакеры, якобы связанные с РФ, вероятно, широко проникли в военные, энергетические и другие критически важные компьютерные... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:28

2022-02-16T09:28

2022-02-16T09:28

в мире

олег николенко

дмитрий песков

сша

киев

россия

мид украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Американская разведка утверждает, что хакеры, якобы связанные с РФ, вероятно, широко проникли в военные, энергетические и другие критически важные компьютерные сети Украины для сбора разведданных и готовности нарушить работу этих систем в случае эскалации, пишет газета Washington Post со ссылкой на недавно рассекреченные данные разведки США, при этом в статье никакие доказательства причастности Москвы не приводятся.По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, Москва может попытаться нарушить работу украинских объектов, которые предоставляют критически важные услуги, такие как электроснабжение, транспорт, финансы и телекоммуникации. При этом делать они это могут либо в качестве поддержи военных операций, либо для того, чтобы посеять панику и попытаться дестабилизировать ситуацию на Украине, считает чиновник."Мы не знаем, намерены ли они сделать это", - приводит издание слова чиновника. "Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты", - добавил он.Другой американский чиновник утверждает, что хакеров, якобы работающих на российские спецслужбы, удалось засечь внутри украинских систем.Как пишет издание, якобы российские хакеры разработали специальное вредоносное ПО для использования его против компьютеров на Украине. По мнению западных чиновников, это создало проблему для систем кибербезопасности страны, несмотря на то, что они были улучшены за последние годы.По словам чиновника, в случае возникновения кризиса правительство США попытается оказать поддержку Украине дистанционно. "Вы можете многое сделать, не подвергая людей опасности", - заявил он.В январе этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным госспецсвязи, украинские госсайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее служба безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с январскими кибератаками на сайты украинских госорганов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773026278.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772936354.html

сша

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олег николенко, дмитрий песков, сша, киев, россия, мид украины, нато, украина