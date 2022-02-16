https://ria.ru/20220216/kazakhstan-1773041190.html
В МВД Казахстана назвали сообщения о "пыточных камерах" бредовым фейком
В МВД Казахстана назвали сообщения о "пыточных камерах" бредовым фейком - РИА Новости, 16.02.2022
В МВД Казахстана назвали сообщения о "пыточных камерах" бредовым фейком
Сообщения о существовании в следственном изоляторе Алма-Аты специальных пыточных камер для выбивания показаний из подозреваемых в участии в январских... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:45
2022-02-16T08:45
2022-02-16T09:03
в мире
жанаозен
актау
казахстан
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3ab3aaafd9bfbc6845931474668ed3f5.jpg
АЛМА-АТА, 16 фев - РИА Новости. Сообщения о существовании в следственном изоляторе Алма-Аты специальных пыточных камер для выбивания показаний из подозреваемых в участии в январских беспорядках являются фейком, заявил председатель комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов."В настоящее время в информационном пространстве наблюдается массовый ложный вброс недостоверной информации о якобы совершаемых пытках в стенах следственных изоляторов", - сказал он на пресс-конференции.Глава КУИС подчеркнул, что эти слухи "не соответствуют действительности, вводят в заблуждение общественность и искажают реальную картину происходящего".По информации спикера, в настоящее время в следственных изоляторах республики содержатся 728 человек, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в рамках январских событий.По словам Ешмагамбетова, в целях обеспечения открытости и прозрачности КУИС продолжает сотрудничать с общественно-наблюдательными комиссиями, национальным превентивным механизмом и неправительственными организациями. "Ими проводится независимый мониторинг соблюдения прав и условий содержания граждан, находящихся под стражей. Так, за эти дни они более 60 раз посетили 13 следственных изоляторов. Все жилые, служебные, коммунально-бытовые помещения учреждений комиссионно обследуются с участием общественников", - добавил глава комитета.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20220212/kazakhstan-1772479031.html
https://ria.ru/20220122/kazakhstan-1769055453.html
жанаозен
актау
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_143:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_a57b3ee7276c60a13fb7ac2e8831c927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жанаозен, актау, казахстан, оон
08:45 16.02.2022 (обновлено: 09:03 16.02.2022)
В МВД Казахстана назвали сообщения о "пыточных камерах" бредовым фейком
В МВД Казахстана назвали сообщения о "пыточных камерах" в СИЗО бредовым фейком
АЛМА-АТА, 16 фев - РИА Новости. Сообщения о существовании в следственном изоляторе Алма-Аты специальных пыточных камер для выбивания показаний из подозреваемых в участии в январских беспорядках являются фейком, заявил председатель комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов.
"В настоящее время в информационном пространстве наблюдается массовый ложный вброс недостоверной информации о якобы совершаемых пытках в стенах следственных изоляторов", - сказал он на пресс-конференции.
Глава КУИС подчеркнул, что эти слухи "не соответствуют действительности, вводят в заблуждение общественность и искажают реальную картину происходящего".
"Дошло даже до того, что распространяется, откровенно говоря, бредовое "фейковое" сообщение о создании в следственном изоляторе г.Алматы "пыточных камер" в стиле средневековой инквизиции. Хочу заверить, такого нет и быть не может", - подчеркнул Ешмагамбетов.
По информации спикера, в настоящее время в следственных изоляторах республики содержатся 728 человек, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в рамках январских событий.
"Сейчас, когда внимание общества приковано к состоянию условий содержания граждан, арестованных в связи с январскими событиями, мы вдвойне усилили контроль в следственных изоляторах, в том числе максимально открылись для общественного мониторинга", - отметил он.
По словам Ешмагамбетова, в целях обеспечения открытости и прозрачности КУИС продолжает сотрудничать с общественно-наблюдательными комиссиями, национальным превентивным механизмом и неправительственными организациями. "Ими проводится независимый мониторинг соблюдения прав и условий содержания граждан, находящихся под стражей. Так, за эти дни они более 60 раз посетили 13 следственных изоляторов. Все жилые, служебные, коммунально-бытовые помещения учреждений комиссионно обследуются с участием общественников", - добавил глава комитета.
В начале января в Казахстане
прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.