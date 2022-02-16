https://ria.ru/20220216/kazakhstan-1773041190.html

В МВД Казахстана назвали сообщения о "пыточных камерах" бредовым фейком

В МВД Казахстана назвали сообщения о "пыточных камерах" бредовым фейком - РИА Новости, 16.02.2022

В МВД Казахстана назвали сообщения о "пыточных камерах" бредовым фейком

Сообщения о существовании в следственном изоляторе Алма-Аты специальных пыточных камер для выбивания показаний из подозреваемых в участии в январских... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T08:45

2022-02-16T08:45

2022-02-16T09:03

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АЛМА-АТА, 16 фев - РИА Новости. Сообщения о существовании в следственном изоляторе Алма-Аты специальных пыточных камер для выбивания показаний из подозреваемых в участии в январских беспорядках являются фейком, заявил председатель комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов."В настоящее время в информационном пространстве наблюдается массовый ложный вброс недостоверной информации о якобы совершаемых пытках в стенах следственных изоляторов", - сказал он на пресс-конференции.Глава КУИС подчеркнул, что эти слухи "не соответствуют действительности, вводят в заблуждение общественность и искажают реальную картину происходящего".По информации спикера, в настоящее время в следственных изоляторах республики содержатся 728 человек, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в рамках январских событий.По словам Ешмагамбетова, в целях обеспечения открытости и прозрачности КУИС продолжает сотрудничать с общественно-наблюдательными комиссиями, национальным превентивным механизмом и неправительственными организациями. "Ими проводится независимый мониторинг соблюдения прав и условий содержания граждан, находящихся под стражей. Так, за эти дни они более 60 раз посетили 13 следственных изоляторов. Все жилые, служебные, коммунально-бытовые помещения учреждений комиссионно обследуются с участием общественников", - добавил глава комитета.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220212/kazakhstan-1772479031.html

https://ria.ru/20220122/kazakhstan-1769055453.html

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