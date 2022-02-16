https://ria.ru/20220216/kachinskiy-1773196284.html

Качиньский обвинил Евросоюз в обмане и злоупотреблениях

Качиньский обвинил Евросоюз в обмане и злоупотреблениях - РИА Новости, 16.02.2022

Качиньский обвинил Евросоюз в обмане и злоупотреблениях

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский обвинил Евросоюз... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:39

2022-02-16T18:39

2022-02-16T18:39

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европа

евросоюз

польша

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский обвинил Евросоюз в обмане и злоупотреблениях.Суд ЕС отклонил в среду иски Венгрии и Польши против механизма, который обуславливает выделение средств из общего бюджета Евросоюза соблюдением верховенства права получателями-странами ЕС."Мы имеем дело с превышением полномочий. Мы имеем отношение с обманом со стороны властей Евросоюза", - сказал Качиньский в эфире Польского радио.При этом он отметил, что речи о выходе Польши из ЕС не идет. "Наше присутствие в ЕС в данный момент очень необходимо для нашего будущего, для будущего Польши и для будущего Европы", - заявил Качиньский.Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.

https://ria.ru/20211224/kachinskiy-1765417470.html

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в мире, европа, евросоюз, польша, ярослав качиньский