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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/ispytaniya-1773028582.html
Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19
Более 50 добровольцев, участвующих в исследовании назальной вакцины против коронавируса, уже вакцинированы, никаких осложнений у них нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T03:25
2022-02-16T03:28
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Более 50 добровольцев, участвующих в исследовании назальной вакцины против коронавируса, уже вакцинированы, никаких осложнений у них нет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет", - сказал Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
https://ria.ru/20220216/antitela-1773025854.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
03:25 16.02.2022 (обновлено: 03:28 16.02.2022)
 
Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: у испытывающих назальную вакцину от COVID-19 нет осложнений

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Более 50 добровольцев, участвующих в исследовании назальной вакцины против коронавируса, уже вакцинированы, никаких осложнений у них нет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет", - сказал Гинцбург.
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02:10Распространение коронавируса
Вирусолог центра Гамалеи рассказал об особенностях антител к "омикрону"
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
 
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