https://ria.ru/20220216/ispytaniya-1773028582.html

Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Более 50 добровольцев, участвующих в исследовании назальной вакцины против коронавируса, уже вакцинированы, никаких осложнений у них нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T03:25

2022-02-16T03:25

2022-02-16T03:28

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Более 50 добровольцев, участвующих в исследовании назальной вакцины против коронавируса, уже вакцинированы, никаких осложнений у них нет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет", - сказал Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.

https://ria.ru/20220216/antitela-1773025854.html

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