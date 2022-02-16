10:29 16.02.2022 (обновлено: 10:34 16.02.2022)
Пригожин подал иск на Bellingcat* и владельца "Пикабу"
Пригожин подал иск на Bellingcat* и владельца "Пикабу" после статей про "группу Вагнер"
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск в московский суд к изданию Bellingcat* и владельцу интернет-ресурса "Пикабу" после статей с утверждениями о якобы имеющейся связи предпринимателя с "группой Вагнер", сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" во "ВКонтакте". Ранее аналогичный иск был подан юристами Пригожина к Bellingcat и в Британии.
"15 февраля в Гагаринский районный суд города Москвы было подано исковое заявление Евгения Викторовича к Фонду "Беллингкэт" (Stichting Bellingcat)* и к владельцу интернет-ресурса "Пикабу" Максиму Сергеевичу Хрящеву об удалении и опровержении не соответствующих действительности сведений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в оспариваемых материалах содержалась информация "о финансировании и владении истцом некой "группы Вагнера". Юридическая служба компании "Конкорд" выразила надежду на то, что владельцы этих ресурсов ответят за свои действия в соответствии с российским законодательством, а другие издания будут проверять публикуемые сведения на достоверность.
В декабре юристы Пригожина подали иск в Высокий суд Англии к основателю Bellingcat* Элиоту Хиггинсу за утверждения о его связях с "группой Вагнера".
Ранее компания "Конкорд" информировала, что Пригожин не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".
*Организация признана в России иностранным агентом
7 февраля, 14:41Суд взыскал с Соболь еще 350 тысяч рублей в пользу Пригожина