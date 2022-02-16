https://ria.ru/20220216/isk-1773055260.html

Пригожин подал иск на Bellingcat* и владельца "Пикабу"

Пригожин подал иск на Bellingcat* и владельца "Пикабу" - РИА Новости, 16.02.2022

Пригожин подал иск на Bellingcat* и владельца "Пикабу"

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск в московский суд к изданию Bellingcat* и владельцу интернет-ресурса "Пикабу" после статей с утверждениями о якобы имеющейся РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:29

2022-02-16T10:29

2022-02-16T10:34

москва

англия

bellingcat

евгений пригожин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск в московский суд к изданию Bellingcat* и владельцу интернет-ресурса "Пикабу" после статей с утверждениями о якобы имеющейся связи предпринимателя с "группой Вагнер", сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" во "ВКонтакте". Ранее аналогичный иск был подан юристами Пригожина к Bellingcat и в Британии."15 февраля в Гагаринский районный суд города Москвы было подано исковое заявление Евгения Викторовича к Фонду "Беллингкэт" (Stichting Bellingcat)* и к владельцу интернет-ресурса "Пикабу" Максиму Сергеевичу Хрящеву об удалении и опровержении не соответствующих действительности сведений", - говорится в сообщении.Отмечается, что в оспариваемых материалах содержалась информация "о финансировании и владении истцом некой "группы Вагнера". Юридическая служба компании "Конкорд" выразила надежду на то, что владельцы этих ресурсов ответят за свои действия в соответствии с российским законодательством, а другие издания будут проверять публикуемые сведения на достоверность.В декабре юристы Пригожина подали иск в Высокий суд Англии к основателю Bellingcat* Элиоту Хиггинсу за утверждения о его связях с "группой Вагнера".Ранее компания "Конкорд" информировала, что Пригожин не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".*Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767878429.html

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москва

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москва, англия, bellingcat, евгений пригожин