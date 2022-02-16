https://ria.ru/20220216/invalidnost-1773156427.html
Власти продлили облегченный способ получения инвалидности
Власти продлили облегченный способ получения инвалидности - РИА Новости, 16.02.2022
Власти продлили облегченный способ получения инвалидности
Российские власти пролонгируют до 1 июля облегченный способ получения инвалидности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:28
2022-02-16T16:28
2022-02-16T16:44
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские власти пролонгируют до 1 июля облегченный способ получения инвалидности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Подготовлено постановление правительства о продлении упрощенного порядка установления инвалидности. Он будет действовать до 1 июля", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в среду.Мишустин добавил, что россиянам не нужно будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить инвалидность или получить ее.
https://ria.ru/20220203/invalidnost-1770900615.html
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здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф
16:28 16.02.2022 (обновлено: 16:44 16.02.2022)
Власти продлили облегченный способ получения инвалидности
Правительство продлило облегченный способ получения инвалидности до 1 июля