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Греф будет продвигать российскую заявку на "ЭКСПО-2030"
Греф будет продвигать российскую заявку на "ЭКСПО-2030" - РИА Новости, 16.02.2022
Греф будет продвигать российскую заявку на "ЭКСПО-2030"
Глава Сбербанка Герман Греф на общественных началах будет спецпредставителем президента по продвижению заявки РФ на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:50
2022-02-16T13:50
2022-02-16T13:50
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на общественных началах будет спецпредставителем президента по продвижению заявки РФ на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента Российской Федерации (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки Российской Федерации на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2030" в г. Москве", - говорится в документе.ЭКСПО - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.Россия первой заявила о намерении принять у себя мероприятие в 2030 году, выдвинув в качестве города-кандидата Москву. Помимо Москвы, за право проведения "ЭКСПО-2030" будут бороться корейский Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд. Город-победитель будет объявлен в июне 2023 года.
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москва, россия, одесса, в мире, владимир путин, герман греф
Греф будет продвигать российскую заявку на "ЭКСПО-2030"
Глава Сбербанка Греф будет продвигать российскую заявку на "ЭКСПО-2030"