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Греф будет продвигать российскую заявку на "ЭКСПО-2030"
Греф будет продвигать российскую заявку на "ЭКСПО-2030" - РИА Новости, 16.02.2022
Греф будет продвигать российскую заявку на "ЭКСПО-2030"
Глава Сбербанка Герман Греф на общественных началах будет спецпредставителем президента по продвижению заявки РФ на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:50
2022-02-16T13:50
москва
россия
одесса
в мире
владимир путин
герман греф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на общественных началах будет спецпредставителем президента по продвижению заявки РФ на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента Российской Федерации (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки Российской Федерации на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2030" в г. Москве", - говорится в документе.ЭКСПО - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.Россия первой заявила о намерении принять у себя мероприятие в 2030 году, выдвинув в качестве города-кандидата Москву. Помимо Москвы, за право проведения "ЭКСПО-2030" будут бороться корейский Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд. Город-победитель будет объявлен в июне 2023 года.
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москва, россия, одесса, в мире, владимир путин, герман греф
13:50 16.02.2022
 
Греф будет продвигать российскую заявку на "ЭКСПО-2030"

Глава Сбербанка Греф будет продвигать российскую заявку на "ЭКСПО-2030"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Сбербанка Герман Греф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на общественных началах будет спецпредставителем президента по продвижению заявки РФ на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента Российской Федерации (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки Российской Федерации на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2030" в г. Москве", - говорится в документе.
ЭКСПО - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.
Россия первой заявила о намерении принять у себя мероприятие в 2030 году, выдвинув в качестве города-кандидата Москву. Помимо Москвы, за право проведения "ЭКСПО-2030" будут бороться корейский Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд. Город-победитель будет объявлен в июне 2023 года.
Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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