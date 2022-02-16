https://ria.ru/20220216/gosizmena-1773055767.html

В России арестовали нового фигуранта дела о госизмене

В России арестовали нового фигуранта дела о госизмене - РИА Новости, 16.02.2022

В России арестовали нового фигуранта дела о госизмене

Лефортовский суд Москвы заключил в СИЗО очередного россиянина, заподозренного в государственной измене, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:30

2022-02-16T10:30

2022-02-16T15:04

происшествия

россия

сизо лефортово

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заключил в СИЗО очередного россиянина, заподозренного в государственной измене, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлением Лефортовского районного суда от 11 февраля в отношении Намазова Ровшана Намаз оглы, подозреваемого по статье 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля", — сообщила собеседница агентства.Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.В последние годы в СМИ стала чаще попадать информация об арестованных по статье 275 УК России "Государственная измена". Самое громкое дело расследуется в отношении советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, которому ФСБ вменяет передачу секретных сведений одной из спецслужб НАТО.Адвокаты Сафронова утверждают, что еще один обвиняемый в измене государственным интересам — политолог Демури Воронин — также является фигурантом этого дела.Все "госизменники" содержатся в СИЗО "Лефортово" в строгих условиях, нередко им запрещают переписки и другое общение с внешним миром.

https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

https://ria.ru/20220207/izmena-1771424336.html

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происшествия, россия, сизо лефортово, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)