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Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не уменьшилась, заявил Госдеп
Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не уменьшилась, заявил Госдеп - РИА Новости, 17.02.2022
Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не уменьшилась, заявил Госдеп
Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не уменьшилось ни на йоту, Россия продолжает стягивать войска к границе, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-16T23:09
2022-02-17T01:33
в мире
сша
нед прайс
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не уменьшилось ни на йоту, Россия продолжает стягивать войска к границе, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.На брифинге для журналистов он заявил, что в Вашингтоне не видят признаков деэскалации."Я хочу предельно ясно заявить, что наша обеспокоенность не уменьшилась ни на йоту. На самом деле наша обеспокоенность продолжает расти с учетом того, что мы еще не увидели деэскалации... Мы на самом деле видим эскалацию", - сказал Прайс.Он утверждает, что США наблюдают, как новые российские силы прибывают к границе с Украиной и занимают позиции, которые "позволяют им в любой момент быть задействованными для неспровоцированного вторжения"."Наша обеспокоенность этим очень высока по состоянию на сегодняшнее утро", - сказал Прайс.Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.
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в мире, сша, нед прайс, государственный департамент сша
23:09 16.02.2022 (обновлено: 01:33 17.02.2022)
 
Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не уменьшилась, заявил Госдеп

Пресс-секретарь Госдепа США Прайс: Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не уменьшилось ни на йоту, Россия продолжает стягивать войска к границе, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
На брифинге для журналистов он заявил, что в Вашингтоне не видят признаков деэскалации.
"Я хочу предельно ясно заявить, что наша обеспокоенность не уменьшилась ни на йоту. На самом деле наша обеспокоенность продолжает расти с учетом того, что мы еще не увидели деэскалации... Мы на самом деле видим эскалацию", - сказал Прайс.
Он утверждает, что США наблюдают, как новые российские силы прибывают к границе с Украиной и занимают позиции, которые "позволяют им в любой момент быть задействованными для неспровоцированного вторжения".
"Наша обеспокоенность этим очень высока по состоянию на сегодняшнее утро", - сказал Прайс.
Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.
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