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Госдеп заявил, что США с "нетерпением ждут" ответа России по безопасности

Госдеп заявил, что США с "нетерпением ждут" ответа России по безопасности - РИА Новости, 16.02.2022

Госдеп заявил, что США с "нетерпением ждут" ответа России по безопасности

США надеются, что письменный ответ России в рамках диалога по безопасности заложит основу для будущих дискуссий между сторонами по данной проблематике, заявил в РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T22:51

2022-02-16T22:51

2022-02-16T22:51

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США надеются, что письменный ответ России в рамках диалога по безопасности заложит основу для будущих дискуссий между сторонами по данной проблематике, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы надеемся, что этот ответ заложит основу для продолжения будущего диалога и дискуссий. И мы готовы к диалогу и дискуссиям по данной тематике", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Представитель госдепа США добавил, что в Вашингтоне "с нетерпением ждут" письменного ответа от России.Россия ранее пообещала в ближайшие дни ответить на американские инициативы, которые в свою очередь стали ответом на российские проекты соглашений о дополнительных гарантиях безопасности с США и НАТО.

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в мире, сша, россия, нед прайс, государственный департамент сша