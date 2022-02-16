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В Киеве в ожидании "нападения" России запустили гимн СССР
На Майдане в Киеве прозвучал гимн СССР - РИА Новости, 16.02.2022
В Киеве в ожидании "нападения" России запустили гимн СССР
Во время трансляции агентства Reuters из Киева прозвучал гимн Советского Союза, видеозапись размещена на YouTube-канале СМИ. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T02:53
2022-02-16T02:53
2022-02-16T09:25
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Во время трансляции агентства Reuters из Киева прозвучал гимн Советского Союза, видеозапись размещена на YouTube-канале СМИ.Британские таблоиды накануне назначили время "вторжения на Украину" — якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. В Кремле с иронией прокомментировали эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести для этого будильник.Reuters запустило прямую трансляцию из украинской столицы под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса". В описании к эфиру говорится, что Россия отводит войска от границы с Украиной, однако "Запад заявляет, что пока не видел доказательств".Еще во время трансляции время от времени были слышны идущие фоном другие музыкальные произведения, а также звук, похожий на телевизионный эфир. В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220216/dokazatelstva-1773027222.html
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, украина, киев, россия, восточная европа, нато, дмитрий песков, ссср
02:53 16.02.2022 (обновлено: 09:25 16.02.2022)
На Майдане в Киеве прозвучал гимн СССР
В прямом эфире Reuters с Майдана в Киеве прозвучал гимн СССР