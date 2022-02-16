https://ria.ru/20220216/gimn-1773027923.html

В Киеве в ожидании "нападения" России запустили гимн СССР

На Майдане в Киеве прозвучал гимн СССР - РИА Новости, 16.02.2022

В Киеве в ожидании "нападения" России запустили гимн СССР

Во время трансляции агентства Reuters из Киева прозвучал гимн Советского Союза, видеозапись размещена на YouTube-канале СМИ. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T02:53

2022-02-16T02:53

2022-02-16T09:25

в мире

украина

киев

россия

восточная европа

нато

дмитрий песков

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Во время трансляции агентства Reuters из Киева прозвучал гимн Советского Союза, видеозапись размещена на YouTube-канале СМИ.Британские таблоиды накануне назначили время "вторжения на Украину" — якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. В Кремле с иронией прокомментировали эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести для этого будильник.Reuters запустило прямую трансляцию из украинской столицы под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса". В описании к эфиру говорится, что Россия отводит войска от границы с Украиной, однако "Запад заявляет, что пока не видел доказательств".Еще во время трансляции время от времени были слышны идущие фоном другие музыкальные произведения, а также звук, похожий на телевизионный эфир. В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220216/dokazatelstva-1773027222.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

украина

киев

россия

восточная европа

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, восточная европа, нато, дмитрий песков, ссср