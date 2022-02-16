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В Берлине заявили, что Украина сама должна решать вопрос вступления в НАТО
В Берлине заявили, что Украина сама должна решать вопрос вступления в НАТО - РИА Новости, 16.02.2022
В Берлине заявили, что Украина сама должна решать вопрос вступления в НАТО
Кабмин ФРГ опроверг сообщения, что канцлер Олаф Шольц якобы "дал понять" в ходе визита в Москву, что Берлин хочет формализовать невступление Украины в НАТО,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:32
2022-02-16T15:57
в мире
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украина
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киев
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ опроверг сообщения, что канцлер Олаф Шольц якобы "дал понять" в ходе визита в Москву, что Берлин хочет формализовать невступление Украины в НАТО, Германия по-прежнему считает, что Киев имеет право самостоятельно принимать решения по этому вопросу, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Ранее журналист New York Times Антон Трояновский написал в Twitter, что Шольц якобы во время пресс-конференции в Москве "дал четко понять, что хочет формализовать непринятие Украины в НАТО для того, чтобы избежать войны". Он ссылался на слова Шольца о том, что "теперь наша задача найти способ, который устраивает всех, в том числе с точки зрения их собственных решений и идей, а также всех остальных". Однако другие журналисты указали, что Шольц в данном случае имело в виду в целом урегулирование ситуации, а не вопрос невступления Украины в НАТО."Нет, я могу точно сказать, что канцлер никогда так не говорил и никогда не имел этого в виду. Он четко дал понять как на пресс-конференции в Киеве, так и в Кремле и потом на другой пресс-конференции в московском отеле, что прием Украины в НАТО в настоящий момент не стоит на повестке дня и не будет стоят на повестке дня в обозримое время", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, действительно ли речь шла о формализации невступления Украины в НАТО.Хебештрайт отметил, что видел сообщения Трояновского, который "интерпретировал это так, что он (Шольц) якобы сказал, что это будет формализовано"."Это явно неверно. Верно то, что Украина сама может решить, хочет она вступить в союз или нет, сможет ли она выполнить необходимые условия (для вступления). В настоящий момент этого нет, это каждый видит. Но формализация, отказ или заявление (со стороны) НАТО абсолютно неверны. Это противоречило бы всему, что мы говорили в последние недели и месяцы", - добавил он.
https://ria.ru/20220216/ukraina-1773137118.html
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в мире, германия, украина, нато, москва, киев
15:32 16.02.2022 (обновлено: 15:57 16.02.2022)
 
В Берлине заявили, что Украина сама должна решать вопрос вступления в НАТО

В Берлине заявили, что Украина сама должна решать, вступать ей в НАТО или нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ опроверг сообщения, что канцлер Олаф Шольц якобы "дал понять" в ходе визита в Москву, что Берлин хочет формализовать невступление Украины в НАТО, Германия по-прежнему считает, что Киев имеет право самостоятельно принимать решения по этому вопросу, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ранее журналист New York Times Антон Трояновский написал в Twitter, что Шольц якобы во время пресс-конференции в Москве "дал четко понять, что хочет формализовать непринятие Украины в НАТО для того, чтобы избежать войны". Он ссылался на слова Шольца о том, что "теперь наша задача найти способ, который устраивает всех, в том числе с точки зрения их собственных решений и идей, а также всех остальных". Однако другие журналисты указали, что Шольц в данном случае имело в виду в целом урегулирование ситуации, а не вопрос невступления Украины в НАТО.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
15:22
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"Нет, я могу точно сказать, что канцлер никогда так не говорил и никогда не имел этого в виду. Он четко дал понять как на пресс-конференции в Киеве, так и в Кремле и потом на другой пресс-конференции в московском отеле, что прием Украины в НАТО в настоящий момент не стоит на повестке дня и не будет стоят на повестке дня в обозримое время", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, действительно ли речь шла о формализации невступления Украины в НАТО.
Хебештрайт отметил, что видел сообщения Трояновского, который "интерпретировал это так, что он (Шольц) якобы сказал, что это будет формализовано".
"Это явно неверно. Верно то, что Украина сама может решить, хочет она вступить в союз или нет, сможет ли она выполнить необходимые условия (для вступления). В настоящий момент этого нет, это каждый видит. Но формализация, отказ или заявление (со стороны) НАТО абсолютно неверны. Это противоречило бы всему, что мы говорили в последние недели и месяцы", - добавил он.
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