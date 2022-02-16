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Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе

Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022

Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе

Госдепартамент США не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе: для таких оценок "нет оснований",... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-16T22:41

2022-02-16T22:41

2022-02-17T00:28

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Госдепартамент США не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе: для таких оценок "нет оснований", заявил в среду официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс."Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html

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в мире, владимир путин, россия, донбасс, государственный департамент сша, сша, нед прайс