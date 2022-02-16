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Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе
Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022
Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе
Госдепартамент США не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе: для таких оценок "нет оснований",... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-16T22:41
2022-02-16T22:41
2022-02-17T00:28
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Госдепартамент США не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе: для таких оценок "нет оснований", заявил в среду официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс."Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, государственный департамент сша, сша, нед прайс
22:41 16.02.2022 (обновлено: 00:28 17.02.2022)
Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе
Представитель Госдепа США Прайс счел безосновательными слова Путина о геноциде в Донбассе