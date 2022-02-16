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Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе
Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022
Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе
Госдепартамент США не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе: для таких оценок "нет оснований",... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-16T22:41
2022-02-17T00:28
в мире
владимир путин
россия
донбасс
государственный департамент сша
сша
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Госдепартамент США не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе: для таких оценок "нет оснований", заявил в среду официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс."Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, государственный департамент сша, сша, нед прайс
22:41 16.02.2022 (обновлено: 00:28 17.02.2022)
 
Госдеп обеспокоило заявление Путина о геноциде в Донбассе

Представитель Госдепа США Прайс счел безосновательными слова Путина о геноциде в Донбассе

© REUTERS / Kevin LamarqueПресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Госдепартамент США не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе: для таких оценок "нет оснований", заявил в среду официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
"Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 17:29
Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
 
В миреВладимир ПутинРоссияДонбассГосударственный департамент СШАСШАНед Прайс
 
 
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