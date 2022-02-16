https://ria.ru/20220216/gazpromneft-aero-1773149224.html

"Газпромнефть-Аэро" в 2021 году увеличило реализацию авиатоплива на 28%

"Газпромнефть-Аэро" в 2021 году увеличило реализацию авиатоплива на 28% - РИА Новости, 16.02.2022

"Газпромнефть-Аэро" в 2021 году увеличило реализацию авиатоплива на 28%

Дочернее предприятие "Газпром нефти" почти на треть нарастило реализацию авиатоплива в 2021 году - до 3,7 миллиона тонн, превысив показатель допандемийного 2019 РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:06

2022-02-16T16:06

2022-02-16T16:06

газпромнефть-аэро

газпром нефть

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санкт-петербург

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дочернее предприятие "Газпром нефти" почти на треть нарастило реализацию авиатоплива в 2021 году - до 3,7 миллиона тонн, превысив показатель допандемийного 2019 года, сообщила пресс-служба компании."Газпромнефть-Аэро" по итогам 2021 года увеличило реализацию авиатоплива на 28% - до 3,7 миллиона тонн. Этот показатель также превышает результат 2019 года", - говорится в сообщении.Объем розничных заправок "Газпром нефти" "в крыло" в 2021 году вырос на 29% и составил 2,4 миллиона тонн. Положительную динамику обеспечил рост реализации авиатоплива в крупнейших аэропортах России: на 30% в московском авиаузле, на 90% в Санкт-Петербурге, на 27% и 69% в Новосибирске и Екатеринбурге соответственно."Газпромнефть-Аэро" - оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", который занимается реализацией авиатоплива и заправкой воздушных судов "в крыло" в более чем 320 аэропортах 71 страны мира. Клиентами компании являются свыше 150 авиаперевозчиков.

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газпромнефть-аэро, газпром нефть, новосибирск, санкт-петербург, россия