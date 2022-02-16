"Газпромнефть-Аэро" в 2021 году увеличило реализацию авиатоплива на 28%
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаправка пассажирского самолета с помощью топливно-заправочного комплекса "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дочернее предприятие "Газпром нефти" почти на треть нарастило реализацию авиатоплива в 2021 году - до 3,7 миллиона тонн, превысив показатель допандемийного 2019 года, сообщила пресс-служба компании.
"Газпромнефть-Аэро" по итогам 2021 года увеличило реализацию авиатоплива на 28% - до 3,7 миллиона тонн. Этот показатель также превышает результат 2019 года", - говорится в сообщении.
Объем розничных заправок "Газпром нефти" "в крыло" в 2021 году вырос на 29% и составил 2,4 миллиона тонн. Положительную динамику обеспечил рост реализации авиатоплива в крупнейших аэропортах России: на 30% в московском авиаузле, на 90% в Санкт-Петербурге, на 27% и 69% в Новосибирске и Екатеринбурге соответственно.
"Расширение географии деятельности и укрепление долгосрочного сотрудничества с крупнейшими российскими и иностранными авиакомпаниями, наряду с быстрой реакцией на рыночные изменения, позволили нам не только вернуться к производственным показателям 2018-2019 годов, но и превзойти их. В среднесрочной перспективе мы рассчитываем на дальнейшее восстановление пассажирских авиаперевозок", - прокомментировал итоги года гендиректор "Газпромнефти-Аэро" Владимир Егоров.
"Газпромнефть-Аэро" - оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", который занимается реализацией авиатоплива и заправкой воздушных судов "в крыло" в более чем 320 аэропортах 71 страны мира. Клиентами компании являются свыше 150 авиаперевозчиков.
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