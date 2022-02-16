Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/gaz-1773100848.html
Европа не может полностью заменить российский газ, заявил Новак
Европа не может полностью заменить российский газ, заявил Новак - РИА Новости, 16.02.2022
Европа не может полностью заменить российский газ, заявил Новак
Европа не может полностью заместить газ из России поставками СПГ, даже частичное замещение может вызвать новую волну газового кризиса в Азии, сообщил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:11
2022-02-16T13:11
экономика
европа
в мире
россия
александр новак
природный газ
спг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763935712_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_6c2462f698c9a560654665beddefd2cc.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Европа не может полностью заместить газ из России поставками СПГ, даже частичное замещение может вызвать новую волну газового кризиса в Азии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии", - написал он в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Новак отметил, что после снижения "азиатской премии" СПГ был переориентирован в Европу. Более того, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекорда за историю наблюдений, добавил он.
https://ria.ru/20220216/gaz-1773073517.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104276/05/1042760523_90:0:2420:1747_1920x0_80_0_0_abf96b68d788d4394b6d342ad5732006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, в мире, россия, александр новак, природный газ, спг
13:11 16.02.2022
 
Европа не может полностью заменить российский газ, заявил Новак

Вице-премьер Новак: Европа не может полностью заменить российский газ поставками СПГ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник "Газпрома" на газоизмерительной станции
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Работник "Газпрома" на газоизмерительной станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Европа не может полностью заместить газ из России поставками СПГ, даже частичное замещение может вызвать новую волну газового кризиса в Азии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии", - написал он в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
Новак отметил, что после снижения "азиатской премии" СПГ был переориентирован в Европу. Более того, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекорда за историю наблюдений, добавил он.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
11:34
ЕС готов к возможным перебоям поставок газа из России, заявила глава ЕК
 
ЭкономикаЕвропаВ миреРоссияАлександр НовакПриродный газСПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала