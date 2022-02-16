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Европа не может полностью заменить российский газ, заявил Новак
Европа не может полностью заменить российский газ, заявил Новак - РИА Новости, 16.02.2022
Европа не может полностью заменить российский газ, заявил Новак
Европа не может полностью заместить газ из России поставками СПГ, даже частичное замещение может вызвать новую волну газового кризиса в Азии, сообщил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:11
2022-02-16T13:11
2022-02-16T13:11
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природный газ
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Европа не может полностью заместить газ из России поставками СПГ, даже частичное замещение может вызвать новую волну газового кризиса в Азии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии", - написал он в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Новак отметил, что после снижения "азиатской премии" СПГ был переориентирован в Европу. Более того, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекорда за историю наблюдений, добавил он.
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экономика, европа, в мире, россия, александр новак, природный газ, спг
Европа не может полностью заменить российский газ, заявил Новак
Вице-премьер Новак: Европа не может полностью заменить российский газ поставками СПГ