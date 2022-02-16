https://ria.ru/20220216/gavrilov-1773219510.html

Истерика на Западе развивается по прописанному сценарию, заявил Гаврилов

Истерика на Западе развивается по прописанному сценарию, заявил Гаврилов - РИА Новости, 16.02.2022

Истерика на Западе развивается по прописанному сценарию, заявил Гаврилов

Заявления о "необычной" военной деятельности России притянуты за уши, Россия в этом сценарии не участвует, заявил глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T21:10

2022-02-16T21:10

2022-02-16T21:10

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заявления о "необычной" военной деятельности России притянуты за уши, Россия в этом сценарии не участвует, заявил глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов."Мы являемся свидетелями, что просто по сценарию прописанному развивается истерика, не могу это никак назвать, - с датами нападений. То сейчас, то сегодня, то послезавтра, то уже откладывается на когда-то. За уши притянуты положения о "необычной" военной деятельности. Все расписано по сценарию, они пытаются его реализовать. Мы в этом сценарии не участвуем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Применять к нам "необычную" военную деятельность - это неправильно", - добавил он.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

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сергей лавров, россия, нато, сша, константин гаврилов, политика, в мире