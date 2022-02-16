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https://ria.ru/20220216/gavrilov-1773219510.html
Истерика на Западе развивается по прописанному сценарию, заявил Гаврилов
Истерика на Западе развивается по прописанному сценарию, заявил Гаврилов - РИА Новости, 16.02.2022
Истерика на Западе развивается по прописанному сценарию, заявил Гаврилов
Заявления о "необычной" военной деятельности России притянуты за уши, Россия в этом сценарии не участвует, заявил глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:10
2022-02-16T21:10
сергей лавров
россия
нато
сша
константин гаврилов
политика
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заявления о "необычной" военной деятельности России притянуты за уши, Россия в этом сценарии не участвует, заявил глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов."Мы являемся свидетелями, что просто по сценарию прописанному развивается истерика, не могу это никак назвать, - с датами нападений. То сейчас, то сегодня, то послезавтра, то уже откладывается на когда-то. За уши притянуты положения о "необычной" военной деятельности. Все расписано по сценарию, они пытаются его реализовать. Мы в этом сценарии не участвуем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Применять к нам "необычную" военную деятельность - это неправильно", - добавил он.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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сергей лавров, россия, нато, сша, константин гаврилов, политика, в мире
21:10 16.02.2022
 
Истерика на Западе развивается по прописанному сценарию, заявил Гаврилов

Глава делегации в Вене Гаврилов: заявления о военной деятельности России притянуты за уши

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заявления о "необычной" военной деятельности России притянуты за уши, Россия в этом сценарии не участвует, заявил глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов.
"Мы являемся свидетелями, что просто по сценарию прописанному развивается истерика, не могу это никак назвать, - с датами нападений. То сейчас, то сегодня, то послезавтра, то уже откладывается на когда-то. За уши притянуты положения о "необычной" военной деятельности. Все расписано по сценарию, они пытаются его реализовать. Мы в этом сценарии не участвуем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Применять к нам "необычную" военную деятельность - это неправильно", - добавил он.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
Сергей ЛавровРоссияНАТОСШАКонстантин ГавриловПолитикаВ мире
 
 
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