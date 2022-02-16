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В ЕП прервали выступление депутата с фото убитого украинским дроном ребенка
В ЕП прервали выступление депутата с фото убитого украинским дроном ребенка - РИА Новости, 16.02.2022
В ЕП прервали выступление депутата с фото убитого украинским дроном ребенка
Председатель пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге прервала выступление депутата ЕП от Латвии Татьяны Жданок после того, как парламентарий... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:41
2022-02-16T15:41
в мире
роман шухевич
степан бандера
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
европарламент
украинская повстанческая армия
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Председатель пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге прервала выступление депутата ЕП от Латвии Татьяны Жданок после того, как парламентарий возмутилась тем, что с трибуны Европарламента произносятся нацистские лозунги, а также призвала прекратить дезинформацию в отношении России и продемонстрировала фото убитого украинским дроном на Донбассе 4-летнего ребенка.В Европарламенте в среду проходят дебаты под названием "Отношения ЕС с Россией, европейская безопасность и российская военная угроза в отношении Украины". Некоторые парламентарии в своих выступлениях эмоционально выкрикивали лозунг украинских националистов "Слава Украине!""До сегодняшнего дня я не могла представить, что нацистские слоганы, слоганы колаборациониста нацистского режима Степана Бандеры могут произноситься с этой трибуны… Мы живем в эпоху информационных войн, один из инструментов таких войн – этот слоган, а также дезинформация. Примером тому служит хотя бы название сегодняшних дебатов – "Российская военная угроза против Украины". Это не было доказано… А я буду говорить только о фактах, фактах, которые зафиксированы ООН, ОБСЕ и другими структурами. Это дети, убитые на Донбассе. За последние восемь лет 152 ребенка были убиты и 146 – ранены. Последняя трагедия – это... четырехлетний мальчик, убитый дроном. Его родители просили нас сказать: "Прекратите убивать детей Донбасса!", - сказала евродепутат.Ее речь попыталась прервать председатель сессии. "Коллега, наши правила запрещают это, прошу прощения, но согласно нашей процедуре, это не разрешается, покиньте, пожалуйста подиум, Ваше время вышло, и Вы должны делать это за пределами пленарной сессии", - заявила она. Но депутат успела закончить свое выступление, несмотря на то, что сотрудник парламента приблизился и попытался забрать из рук депутата фото ребенка.В апреле прошлого года СК РФ сообщил, что российские следователи завели ряд новых уголовных дел против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе. По данным следствия, 2 апреля украинские силовики произвели атаку с использованием тяжелых вооружений и беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровском в ДНР. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.В Киеве информацию о гибели ребенка назвали "фейком"."Слава Украине - Героям слава" - лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*(УПА*). Героизация УПА* и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. * Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, роман шухевич, степан бандера, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, европарламент, украинская повстанческая армия
15:41 16.02.2022
 
В ЕП прервали выступление депутата с фото убитого украинским дроном ребенка

В ЕП прервали выступление депутата Жданок с фото ребенка, убитого украинским дроном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Европейского парламента в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Председатель пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге прервала выступление депутата ЕП от Латвии Татьяны Жданок после того, как парламентарий возмутилась тем, что с трибуны Европарламента произносятся нацистские лозунги, а также призвала прекратить дезинформацию в отношении России и продемонстрировала фото убитого украинским дроном на Донбассе 4-летнего ребенка.
В Европарламенте в среду проходят дебаты под названием "Отношения ЕС с Россией, европейская безопасность и российская военная угроза в отношении Украины". Некоторые парламентарии в своих выступлениях эмоционально выкрикивали лозунг украинских националистов "Слава Украине!"
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
11:15
Киев отправил в Донбасс бойцов с американским оружием, заявили в ЛНР
"До сегодняшнего дня я не могла представить, что нацистские слоганы, слоганы колаборациониста нацистского режима Степана Бандеры могут произноситься с этой трибуны… Мы живем в эпоху информационных войн, один из инструментов таких войн – этот слоган, а также дезинформация. Примером тому служит хотя бы название сегодняшних дебатов – "Российская военная угроза против Украины". Это не было доказано… А я буду говорить только о фактах, фактах, которые зафиксированы ООН, ОБСЕ и другими структурами. Это дети, убитые на Донбассе. За последние восемь лет 152 ребенка были убиты и 146 – ранены. Последняя трагедия – это... четырехлетний мальчик, убитый дроном. Его родители просили нас сказать: "Прекратите убивать детей Донбасса!", - сказала евродепутат.
Ее речь попыталась прервать председатель сессии. "Коллега, наши правила запрещают это, прошу прощения, но согласно нашей процедуре, это не разрешается, покиньте, пожалуйста подиум, Ваше время вышло, и Вы должны делать это за пределами пленарной сессии", - заявила она. Но депутат успела закончить свое выступление, несмотря на то, что сотрудник парламента приблизился и попытался забрать из рук депутата фото ребенка.
Боец Народной милиции ЛНР на окраине поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
11:09
ВСУ развернули в Донбассе пункты наведения авиации, заявили в ЛНР
В апреле прошлого года СК РФ сообщил, что российские следователи завели ряд новых уголовных дел против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе. По данным следствия, 2 апреля украинские силовики произвели атаку с использованием тяжелых вооружений и беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровском в ДНР. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.
В Киеве информацию о гибели ребенка назвали "фейком".
"Слава Украине - Героям слава" - лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*(УПА*). Героизация УПА* и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области. 15 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 22:59
Украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW в Донбассе
 
В миреРоман ШухевичСтепан БандераДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЕвропарламентУкраинская повстанческая армия
 
 
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