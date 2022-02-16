В ЕП прервали выступление депутата с фото убитого украинским дроном ребенка
В ЕП прервали выступление депутата Жданок с фото ребенка, убитого украинским дроном
Здание Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Председатель пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге прервала выступление депутата ЕП от Латвии Татьяны Жданок после того, как парламентарий возмутилась тем, что с трибуны Европарламента произносятся нацистские лозунги, а также призвала прекратить дезинформацию в отношении России и продемонстрировала фото убитого украинским дроном на Донбассе 4-летнего ребенка.
В Европарламенте в среду проходят дебаты под названием "Отношения ЕС с Россией, европейская безопасность и российская военная угроза в отношении Украины". Некоторые парламентарии в своих выступлениях эмоционально выкрикивали лозунг украинских националистов "Слава Украине!"
"До сегодняшнего дня я не могла представить, что нацистские слоганы, слоганы колаборациониста нацистского режима Степана Бандеры могут произноситься с этой трибуны… Мы живем в эпоху информационных войн, один из инструментов таких войн – этот слоган, а также дезинформация. Примером тому служит хотя бы название сегодняшних дебатов – "Российская военная угроза против Украины". Это не было доказано… А я буду говорить только о фактах, фактах, которые зафиксированы ООН, ОБСЕ и другими структурами. Это дети, убитые на Донбассе. За последние восемь лет 152 ребенка были убиты и 146 – ранены. Последняя трагедия – это... четырехлетний мальчик, убитый дроном. Его родители просили нас сказать: "Прекратите убивать детей Донбасса!", - сказала евродепутат.
Ее речь попыталась прервать председатель сессии. "Коллега, наши правила запрещают это, прошу прощения, но согласно нашей процедуре, это не разрешается, покиньте, пожалуйста подиум, Ваше время вышло, и Вы должны делать это за пределами пленарной сессии", - заявила она. Но депутат успела закончить свое выступление, несмотря на то, что сотрудник парламента приблизился и попытался забрать из рук депутата фото ребенка.
В апреле прошлого года СК РФ сообщил, что российские следователи завели ряд новых уголовных дел против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе. По данным следствия, 2 апреля украинские силовики произвели атаку с использованием тяжелых вооружений и беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровском в ДНР. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.
В Киеве информацию о гибели ребенка назвали "фейком".
"Слава Украине - Героям слава" - лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*(УПА*). Героизация УПА* и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация