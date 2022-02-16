https://ria.ru/20220216/forum-1773067450.html

Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19

Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19

Ялтинский международный экономический форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил постпред Крыма при президенте... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:13

2022-02-16T11:13

2022-02-16T11:33

распространение коронавируса

ялтинский международный экономический форум

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коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября 2021 года, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом."Форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация", - сказал РИА Новости Мурадов. При этом, по его словам, традиционно в апреле провести форум в этом году уже не успеют из-за эпидемиологической ситуации.В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.

https://ria.ru/20211220/forum-1764557203.html

https://ria.ru/20210915/aksenov-1750242375.html

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ялтинский международный экономический форум, экономика, общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии