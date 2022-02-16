Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/forum-1773067450.html
Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19
Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19
Ялтинский международный экономический форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил постпред Крыма при президенте... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:13
2022-02-16T11:33
распространение коронавируса
ялтинский международный экономический форум
экономика
общество
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155291/87/1552918721_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_109b47f3a26932495e0c3cbf0308476c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября 2021 года, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом."Форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация", - сказал РИА Новости Мурадов. При этом, по его словам, традиционно в апреле провести форум в этом году уже не успеют из-за эпидемиологической ситуации.В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.
https://ria.ru/20211220/forum-1764557203.html
https://ria.ru/20210915/aksenov-1750242375.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155291/87/1552918721_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_803ff4541d7636b9c34f0d0548cae789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ялтинский международный экономический форум, экономика, общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:13 16.02.2022 (обновлено: 11:33 16.02.2022)
 
Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19

Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ялтинский международный экономический форум
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября 2021 года, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Табличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 14:59Распространение коронавируса
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за COVID-19
"Форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация", - сказал РИА Новости Мурадов. При этом, по его словам, традиционно в апреле провести форум в этом году уже не успеют из-за эпидемиологической ситуации.
В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.
В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября 2021, 22:44
Аксенов рассказал о статусных гостях на экономическом форуме в Ялте
 
Распространение коронавирусаЯлтинский международный экономический форумЭкономикаОбществоРеспублика КрымКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала