https://ria.ru/20220216/forum-1773067450.html
Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19
Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19
Ялтинский международный экономический форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил постпред Крыма при президенте... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:13
2022-02-16T11:13
2022-02-16T11:33
распространение коронавируса
ялтинский международный экономический форум
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коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября 2021 года, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом."Форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация", - сказал РИА Новости Мурадов. При этом, по его словам, традиционно в апреле провести форум в этом году уже не успеют из-за эпидемиологической ситуации.В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.
https://ria.ru/20211220/forum-1764557203.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ялтинский международный экономический форум, экономика, общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:13 16.02.2022 (обновлено: 11:33 16.02.2022)
Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за COVID-19
Ялтинский экономический форум перенесли с апреля на осень из-за ситуации с COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября 2021 года, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом.
"Форум планируется провести осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация", - сказал РИА Новости Мурадов. При этом, по его словам, традиционно в апреле провести форум в этом году уже не успеют из-за эпидемиологической ситуации.
В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым
в составе Российской Федерации
(18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР
). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.
В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.