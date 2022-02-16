https://ria.ru/20220216/finansirovanie-1773156097.html

На финансирование поликлинического звена выделили 7,3 миллиарда рублей

На финансирование поликлинического звена выделили 7,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.02.2022

На финансирование поликлинического звена выделили 7,3 миллиарда рублей

На финансирование амбулаторно-поликлинического звена выделили дополнительно 7,3 миллиарда рублей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:26

2022-02-16T16:26

2022-02-16T16:42

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На финансирование амбулаторно-поликлинического звена выделили дополнительно 7,3 миллиарда рублей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 он поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку первичного звена."Дополнительно выделены 7,3 миллиарда рублей. Сегодня подписано соглашение с 83 регионами, губернаторы двух регионов обещали сегодня до конца дня подписать соглашение на выделение дополнительных средств для финансирования амбулаторно-поликлинического звена", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20220216/medpomosch-1773154776.html

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