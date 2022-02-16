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На финансирование поликлинического звена выделили 7,3 миллиарда рублей
На финансирование поликлинического звена выделили 7,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.02.2022
На финансирование поликлинического звена выделили 7,3 миллиарда рублей
На финансирование амбулаторно-поликлинического звена выделили дополнительно 7,3 миллиарда рублей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:26
2022-02-16T16:42
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На финансирование амбулаторно-поликлинического звена выделили дополнительно 7,3 миллиарда рублей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 он поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку первичного звена."Дополнительно выделены 7,3 миллиарда рублей. Сегодня подписано соглашение с 83 регионами, губернаторы двух регионов обещали сегодня до конца дня подписать соглашение на выделение дополнительных средств для финансирования амбулаторно-поликлинического звена", - сказал Мурашко.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мишустин, россия
16:26 16.02.2022 (обновлено: 16:42 16.02.2022)
 
На финансирование поликлинического звена выделили 7,3 миллиарда рублей

На финансирование амбулаторно-поликлинического звена выделили 7,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На финансирование амбулаторно-поликлинического звена выделили дополнительно 7,3 миллиарда рублей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 он поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку первичного звена.
"Дополнительно выделены 7,3 миллиарда рублей. Сегодня подписано соглашение с 83 регионами, губернаторы двух регионов обещали сегодня до конца дня подписать соглашение на выделение дополнительных средств для финансирования амбулаторно-поликлинического звена", - сказал Мурашко.
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