https://ria.ru/20220216/feyki-1773031411.html

Евродепутат: утверждения о "вторжении" России на Украину оказались фейками

Евродепутат: утверждения о "вторжении" России на Украину оказались фейками - РИА Новости, 16.02.2022

Евродепутат: утверждения о "вторжении" России на Украину оказались фейками

Утверждения о "вторжении" России на Украину оказались фейками, а реальная опасность заключается в возможности нападения Киева на Донбасс, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T06:07

2022-02-16T06:07

2022-02-16T06:09

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Утверждения о "вторжении" России на Украину оказались фейками, а реальная опасность заключается в возможности нападения Киева на Донбасс, заявил РИА Новости немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах.По мнению евродепутата, войну может спровоцировать нападение Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР."Короче говоря, интеграция Украины в НАТО и возобновление войны на Донбассе - это два опасных сценария, которые могут означать войну с Россией", - подчеркнул Крах.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны. После этого британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Таблоид Sun утверждал, что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей. Песков, комментируя публикации ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, заявил РИА Новости, что украинцам стоит поставить будильники и самим убедиться.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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