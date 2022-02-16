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ЕС не направит миссию для наблюдения за референдумом в Белоруссии
ЕС не направит миссию для наблюдения за референдумом в Белоруссии - РИА Новости, 16.02.2022
ЕС не направит миссию для наблюдения за референдумом в Белоруссии
Евросоюз не собирается направлять наблюдателей в Белоруссию на референдум по внесению изменений в конституцию, который должен пройти 27 февраля, сообщил РИА... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:03
2022-02-16T08:13
в мире
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
игорь карпенко
сша
минск
бюро по демократическим институтам и правам человека
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз не собирается направлять наблюдателей в Белоруссию на референдум по внесению изменений в конституцию, который должен пройти 27 февраля, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.Ранее глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко сообщил, что представители от СНГ и ШОС приглашены наблюдать за конституционным референдумом, прорабатывается приезд еще порядка 30 наблюдателей из стран ЕС."Мы констатировали, что белорусские власти не пригласили Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ развернуть миссию по наблюдению в Белоруссии. ЕС, со своей стороны, также не планирует направлять какую-любо официальную миссию по наблюдению за голосованием в Белоруссию", - сказал Стано.При этом он отметил, что граждане Евросоюза могут отправиться в эту страну для наблюдения за референдумом, но "будут делать это в своем личном качестве".ЕС, по словам Стано, продолжит следить за развитием событий. "Мы продолжим отслеживать развитие событий в Белоруссии до референдума и в день голосования и соответствующе отреагируем", - сказал собеседник агентства.Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию на 27 февраля. Глава Центризбиркома Игорь Карпенко заявлял, что подготовка к референдуму идет без проблем. ЦИК Белоруссии аккредитовал 101 международного наблюдателя, в том числе 92 наблюдателя представляют миссию от СНГ.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В начале декабря 2021 года было объявлено об очередных санкциях против Белоруссии. Минск заявил, что принимает ответные меры, среди них - продовольственное эмбарго.
https://ria.ru/20220202/referendum-1770729840.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, игорь карпенко, сша, минск, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
08:03 16.02.2022 (обновлено: 08:13 16.02.2022)
 
ЕС не направит миссию для наблюдения за референдумом в Белоруссии

Евросоюз не направит официальную миссию для наблюдения за референдумом в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз не собирается направлять наблюдателей в Белоруссию на референдум по внесению изменений в конституцию, который должен пройти 27 февраля, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
Ранее глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко сообщил, что представители от СНГ и ШОС приглашены наблюдать за конституционным референдумом, прорабатывается приезд еще порядка 30 наблюдателей из стран ЕС.
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"Мы констатировали, что белорусские власти не пригласили Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ развернуть миссию по наблюдению в Белоруссии. ЕС, со своей стороны, также не планирует направлять какую-любо официальную миссию по наблюдению за голосованием в Белоруссию", - сказал Стано.
При этом он отметил, что граждане Евросоюза могут отправиться в эту страну для наблюдения за референдумом, но "будут делать это в своем личном качестве".
ЕС, по словам Стано, продолжит следить за развитием событий. "Мы продолжим отслеживать развитие событий в Белоруссии до референдума и в день голосования и соответствующе отреагируем", - сказал собеседник агентства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию на 27 февраля. Глава Центризбиркома Игорь Карпенко заявлял, что подготовка к референдуму идет без проблем. ЦИК Белоруссии аккредитовал 101 международного наблюдателя, в том числе 92 наблюдателя представляют миссию от СНГ.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В начале декабря 2021 года было объявлено об очередных санкциях против Белоруссии. Минск заявил, что принимает ответные меры, среди них - продовольственное эмбарго.
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В миреБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоИгорь КарпенкоСШАМинскБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕ
 
 
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