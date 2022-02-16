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Официальный курс евро на четверг снизился на 96 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 96 копеек - РИА Новости, 16.02.2022
Официальный курс евро на четверг снизился на 96 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 95,96 копейки - до 85,306 рубля, курс доллара - на 1,1519 рубля, до 75,0141 рубля,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:54
2022-02-16T12:54
2022-02-16T12:54
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экономика
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 95,96 копейки - до 85,306 рубля, курс доллара - на 1,1519 рубля, до 75,0141 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,0653 рубля, составив 79,6455 рубля.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Официальный курс евро на четверг снизился на 96 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 96 копеек, до 85,31 рубля