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Официальный курс евро на четверг снизился на 96 копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на 96 копеек - РИА Новости, 16.02.2022

Официальный курс евро на четверг снизился на 96 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 95,96 копейки - до 85,306 рубля, курс доллара - на 1,1519 рубля, до 75,0141 рубля,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:54

2022-02-16T12:54

2022-02-16T12:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 95,96 копейки - до 85,306 рубля, курс доллара - на 1,1519 рубля, до 75,0141 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,0653 рубля, составив 79,6455 рубля.

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2022

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)